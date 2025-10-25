"Unverzeihlich": Laura Blond schießt gegen Sarah-Jane Wollny

Laura Maria Lettgen (30), unter anderem bekannt durch ihre Teilnahme bei Promi Big Brother, hat nach dem Ende der Show scharfe Worte für ihre Mitstreiterin Sarah-Jane Wollny (27) gefunden. In einer Instagram-Story bedankte sich die Social-Media-Bekanntheit, die sich auch als Laura Blond einen Namen machte, zunächst bei den Machern der Sendung sowie bei den Mitstreitern Andrej Mangold (38) und Désirée Nick (69), die ihr die Zeit im Container versüßt hätten. Doch die Enttäuschung über Sarah-Jane ließ sie nicht unkommentiert: Während Laura es bis ins Finale geschafft hatte, verließ Sarah-Jane die Show einige Tage vor ihr. Im Anschluss unterstützte sie allerdings nicht Laura, sondern die Finalisten Harald Glööckler (60) und Jimi Blue Ochsenknecht (33), der schließlich als Sieger hervorging – der Startschuss für Laura, online loszuwettern.

Laura, die weder Aussagen noch Aktionen bereue, zeigte sich zutiefst verletzt und erklärte: "Ich dachte, dass unsere Bindung echt ist... Aber wurde eines Besseren belehrt." Die Reality-Beauty, die mit ihrer feurigen Art in der aktuellen Staffel Love Island VIP mächtig für Furore sorgt, scheint ihrer TV-Kollegin die fehlende Unterstützung nachzutragen: "Für mich ist es unverzeihlich, dass sie mich nicht supportet hat." Besonders schwer wiegt für Laura der Gedanke, dass sie im umgekehrten Fall alles getan hätte, um Sarah-Jane zum Sieg zu verhelfen. "Das zeigt schon echt viel. Vor allem aber Neid und Missgunst", schloss sie ihre Tirade. Wer "Promi Big Brother" gewinnen möchte, ist auf die Unterstützung durch die Zuschauer angewiesen, die durch Anrufe für ihren Favoriten abstimmen, und dafür sei die Unterstützung von Freunden essenziell.

Die Beziehung zwischen den beiden "Promi Big Brother"-Teilnehmerinnen scheint nicht die einzige im Haus gewesen zu sein, die nach der Show Schaden genommen hat. Bereits Karina2you, die 2020 ihre TikTok-Karriere startete, erklärte in einem Interview, dass sie keinerlei Aussprache mit Laura und Sarah-Jane wünsche, nachdem sie von angeblich gezielten Intrigen erfahren habe. Der gemeinsame Aufenthalt unter strengen Bedingungen und auf engem Raum scheint bei den Kandidaten einige unschöne Seiten offenbart zu haben – Freundschaften zerbrachen schneller, als sie entstanden sind. Bis auf Harald und Désirée: Die beiden haben die Zeit zusammen sichtlich genossen. Die Nachfrage im Netz zeigt allerdings, dass Fans eine Fortsetzung des Dramas verfolgen wollen, ob vor oder hinter den Kulissen.

Collage: Joyn, Joyn / Marc Rehbeck Laura Maria Lettgen und Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother" 2025, Collage.

Joyn / Willi Weber Jimi Bluue Ochsenknech, "Promi Big Brother 2025"-Sieger

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten Harald Glööckler und Désirée Nick, 2025

