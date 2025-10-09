Liebesgeständnis: Bruce Darnell schwärmt für Moderator

Wenn Bruce Darnell (68) etwas zu sagen hat, dann sorgt er dafür, dass es sein Publikum unterhält – selbst bei den skurrilsten Themen. In der aktuellen Folge des Barbara Schöneberger (51) Podcasts "Frühstück bei Barbara" rückt der ehemalige Choreograf und heutige Moderator mit einer charmanten Liebesbeichte heraus. Bruce gesteht, eine lange Zeit in Jörg Pilawa (60) verliebt gewesen zu sein. "Ich liebe ihn", erklärte Bruce, während Barbara sichtlich zustimmte und Jörg einen "Hammer Typ" nannte. In gewohnt lockerer Atmosphäre schwärmten beide von seiner Größe, Ausstrahlung und Talent als Moderator. Dabei enthüllte Bruce allerdings auch, dass er seinen heimlichen Schwarm noch nie persönlich getroffen hat.

Die Podcast-Folge sorgte nicht nur wegen Bruces romantischer Offenbarung für ungewöhnliche Momente, sondern auch aufgrund eines kuriosen Spiels, bei dem prominente Männer Kürbissen zugeordnet werden mussten. Bei der Zuordnung von Robert Habeck (56) unterlief Bruce ein amüsanter Fehler: Er hielt den Politiker für einen Schauspieler. "Der ist sehr nett und sieht sehr gut aus", kommentierte Bruce, während Barbara das Missgeschick schmunzelnd korrigierte. Doch der Höhepunkt folgte, als Bruce kurzerhand ein Foto von Jörg in seine Hosentasche steckte, statt es einem Kürbis zuzuordnen – sehr zur Belustigung von Barbara, die diesen Moment pointiert kommentierte.

Bruce selbst scheint von romantischen Begegnungen derzeit nur träumen zu können, denn Jörg befindet sich mittlerweile in einer glücklichen Beziehung. Anfang Juli soll es zwischen ihm und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (52) gefunkt haben. Die beiden wurden in der Sommerpause mehrfach zusammen gesehen, unter anderem auf Sylt im berühmten Restaurant "Sansibar". Am Tag der Deutschen Einheit präsentierten sie sich schließlich offiziell als Paar. Laut Berichten von Freunden und Augenzeugen wirkt das Duo überglücklich – für Bruce bleibt Jörg also vorerst ein unerfüllter Traum. Davon lässt er sich seinen Optimismus und Humor aber nicht vermiesen – Eigenschaften, die eng mit seiner Person verbunden sind und ihn seit Jahren zu einem Publikumsliebling machen.

Getty Images Bruce Darnell

ActionPress / Thomas Bartilla / Future Image Jörg Pilawa im April 2023

Imago Julia Klöckner und Jörg Pilawa