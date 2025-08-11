So gut ist Jörg Pilawas Verhältnis zu seiner Ex-Frau Irina

Jörg Pilawa (59) und seine Ehefrau Irina hatten im Jahr 2022 ihre Trennung bekannt gegeben, doch es scheint, als ob harmonische Umgangsformen weiterhin Vorrang haben. Wie der Moderator bereits im Mai gegenüber der Zeitschrift Bunte erklärte, haben die beiden trotz ihres Beziehungsendes nie den Kontakt verloren und verstehen sich bis heute blendend. "Auch eine Form von Glück, dass trotz Trennung alles so läuft", kommentierte Jörg zufrieden. Allerdings sei eine Scheidung nicht ausgeschlossen, ließ der erfahrene Entertainer durchblicken. Zusammen hat das Ex-Paar drei gemeinsame Kinder.

Während die offizielle Scheidung bislang noch aussteht, betonte Jörg, dass er die Möglichkeit einer solchen als "konsequent" ansieht. Die beiden haben ihren Fokus jedoch klar auf die Familie gelegt und ziehen an einem Strang. Neben den drei Kindern aus seiner Ehe mit Irina hat der Moderator auch noch einen Sohn, der aus seiner ersten Ehe stammt. Über weitere Einzelheiten seines Privatlebens äußert sich Jörg kaum, doch scheint klar: Familie bleibt für beide Parteien ein zentraler Wert.

Privat ist Jörg ebenfalls wieder glücklich liiert – mit Julia Klöckner, der Bundestagspräsidentin. Beide genießen derzeit ihr Liebesglück fernab größerer öffentlicher Diskussionen, was für den Moderator, der viele Jahre im Scheinwerferlicht stand, ein wohltuender Ausgleich sein dürfte. Die beiden pflegen eine enge Verbindung zu ihren jeweiligen Familien, die sich anscheinend schon länger kennen. Sie sollen sich auf einem Fest in Guldental, Julias Heimat, kennengelernt haben. Gemeinsame Freunde sollen sie einander vorgestellt haben.

ActionPress / Thomas Bartilla / Future Image Jörg Pilawa im April 2023

gbrci / Future Image Irina und Jörg Pilawa, 2020

ActionPress / Thomas Bartilla / Future Image, Joshua Sammer / Getty Images Jörg Pilawa und Julia Klöckner Collage