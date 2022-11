"Wednesday": Gwendoline Christie fühlte sich erstmals schön

So viel Freiheit hatte Gwendoline Christie (44) wohl noch nie. Die Britin ist vor allem für ihre Rolle der Brienne von Tarth im Fantasy-Epos Game of Thrones bekannt. Jetzt spielt sie in der neuen Netflixserie von Tim Burton (64) "Wednesday" die Direktorin der Nevermore Academy. Bei der Serie handelt es sich um ein Spin-off des Klassikers "The Addams Family". Dieses Projekt sei das Erste gewesen, in dem Gwendoline sich selbst schön findet.

Die Schauspielerin wisse gar nicht, wie sie Tim Burton und Kostümdesignerin Colleen Atwood danken soll. "Es ist das erste Mal, dass ich mich jemals auf dem Bildschirm schön gefühlt habe", offenbart sie gegenüber Entertainment Weekly. Denn Tim habe ihr die Freiheit gelassen, ihren Charakter nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Gwendolines Idee sei gewesen, ihr den klassischen Hauch von Weiblichkeit einzuhauchen, jedoch mit einem Twist. "Komischerweise hat Tim denselben Gedanken gehabt, genau wie Colleen Atwood", verrät 44-Jährige.

Gwendoline ist jedoch nicht die Einzige, die zu ihrem Charakter in der Serie eine ganz besondere Verbindung hat. Auch Jenna Ortega (20) ist ihre Rolle, die Protagonistin Wednesday, total ans Herz gewachsen. "Wednesday bedeutet mir sehr viel", gab sie gegenüber Glamour zu. Denn mit ihren mexikanischen und puerto-ricanischen Wurzeln freue die 20-Jährige sich, eine Repräsentation für die Community zu sein. Schließlich sei auch Wednesday eigentlich eine Latina.

VLAD CIOPLEA/NETFLIX Gwendoline Christie in "Wednesday"

VLAD CIOPLEA/NETFLIX Gwendoline Christie in "Wednesday"

Courtesy of Netflix Jenna Ortega in "Wednesday"

