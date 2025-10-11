Erster Trailer veröffentlicht: Dann startet GoT-Spin-off

Der erste Trailer zur neuen Serie "Game of Thrones: A Knight of the Seven Kingdoms" ist veröffentlicht worden und sorgt bereits für Begeisterung. HBO hat den Starttermin für das zweite Game of Thrones-Spin-off auf den 18. Januar 2026 festgelegt. Die Serie, die auf den "Heckenritter"-Novellen von George R. R. Martin basiert, spielt rund 90 Jahre vor den Ereignissen der Originalserie. Im Mittelpunkt stehen der Ritter Duncan der Große, gespielt von Peter Claffey, und sein junger Knappe Egg, verkörpert von Dexter Sol Ansell. Anders als in "Game of Thrones" verzichtet das Spin-off auf große Schlachten und Drachen – stattdessen dürfen sich die Zuschauer auf packende Abenteuer und spannende Ritterturniere freuen.

Inhaltlich schlägt die Serie eine Brücke zu House of the Dragon, dem ersten Prequel-Spin-off, das die Welt von Westeros näher beleuchtet hat. "A Knight of the Seven Kingdoms" erzählt jedoch eine eigenständige Geschichte und setzt auf eine eher intime Erzählweise mit nur zwei zentralen Figuren. Zwischen den Protagonisten entwickelt sich eine Freundschaft, die eine klassische Mentor-Schüler-Dynamik aufweist und sich über drei geplante Staffeln entfalten soll. Der Fokus liegt dabei weniger auf epischen Schlachten, sondern stärker auf zwischenmenschlichen Entwicklungen und der traditionsreichen Ritterkultur.

Nicht alle Fans zeigen sich uneingeschränkt begeistert – vor allem das Format der neuen Serie sorgt für Diskussionen. Im Vergleich zu ihren Vorgängern wird "A Knight of the Seven Kingdoms" mit kürzeren Episoden und einer geringeren Zahl an Folgen pro Staffel auskommen. Jede der sechs angekündigten Episoden soll lediglich 30 bis 35 Minuten dauern. Das stößt bei vielen langjährigen Anhängern des Westeros-Kosmos auf Kritik, da sie die epische Erzählweise und aufwendig produzierten, längeren Folgen der Vorgänger gewohnt sind. Trotz dieser Bedenken blicken zahlreiche Fans gespannt auf den Start der neuen Serie und die Erweiterung des beliebten Fantasy-Universums.

Michiel Huisman als Daario Naharis bei "Game of Thrones"

Getty Images Peter Claffey, irischer Schauspieler

Getty Images George R. R. Martin, Autor