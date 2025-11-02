Verhasster "Game of Thrones"-Charakter im Spin-off zurück

Ein Verräter aus Game of Thrones kehrt zurück – aber im Windelpaket: Produzent Ira Parker plant laut ScreenRant, für das kommende Westeros-Spin-off "A Knight of the Seven Kingdoms" ausgerechnet Walder Frey wieder auftauchen zu lassen – und zwar als Baby. Die neue Serie soll Anfang 2026 starten und rund hundert Jahre vor den Ereignissen von "Game of Thrones" spielen. Der Name Walder ist für Fans untrennbar verbunden mit der "Roten Hochzeit", bei der Robb Stark, gespielt von Richard Madden (39), und seine Gefolgschaft verraten und kaltblütig umgebracht wurden.

Polygon zufolge stellte Ira Parker in Aussicht, dass Zuschauer nicht nur neue Figuren, sondern auch vertraute Namen wiedersehen könnten. Als möglicher Rückkehrer wird etwa Maester Aemon Targaryen genannt, der in "Game of Thrones" bereits weit über ein Jahrhundert alt ist und als Junge auftauchen könnte. Besonders konkret wurde der Macher allerdings bei Walder Frey: "Ich habe da diese hoffentlich richtig witzige Idee, für die mich die Leute wahrscheinlich umbringen werden. Aber die Vorstellung ist, dass etwas passiert, zum Beispiel ein durchgehender Pferdewagen und dieses Baby steht kurz davor, getötet zu werden und Dunk greift ein und rettet das Baby Walder Frey." Die Szene knüpft an den dritten "Heckenritter"-Band an, auf dem die Serie lose basiert. Voraussetzung ist, dass es über die erste Staffel hinausgeht – die betreffende Episode passiert in der Erzählchronologie erst später.

Walder Frey gilt bis heute als Inbegriff des gebrochenen Gastrechts und als einer der meistgehassten Antagonisten der Reihe. Der Herr über die Zwillinge wurde von David Bradley gespielt und überschattete mit seinem Verrat so manch andere Intrige. Der Filmstar ist Fantasy-Fans außerdem als der grummelige Hogwarts-Hausmeister Argus Filch aus Harry Potter bekannt. Zudem spielte er in Klassikern wie "Sweeney Todd", "Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis" oder "Captain America: The First Avenger" mit.

Imago Richard Madden, Kit Harington und Isaac Hempstead Wright in einer Szene aus Game of Thrones, Staffel 1 (2011)

Imago Robb Stark, Charakter aus "Game of Thrones"

Getty Images Filmstar David Bradley, Gala-Premiere von Frankenstein im Oktober 2025

