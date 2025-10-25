Heiße Gerüchte: Joe Jonas turtelt mit Unbekannter in Miami

Joe Jonas (36) sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Seit seiner Scheidung von Sophie Turner (29) sind die Fans des Musikers besonders an seinem Liebesleben interessiert. Während einer Party in Miami wurde er nun mit einer brünetten Unbekannten gesichtet. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden an einem reservierten Tisch in einer Ecke. Auf den Schnappschüssen sitzen sie eng zusammen und unterhalten sich angeregt. Die intime Feier wurde von Bad Bunny (31) ausgerichtet, um seinen "Billboard Latin Artist of the 21st Century"-Award zu feiern und fand im noblen Restaurant Gekko statt, das dem "I Like It"-Interpreten zusammen mit Gastronom David Grutman (51) gehört.

Die Schauspielerin und der Jonas Brother trennten sich im Jahr 2023. Seitdem hatte der Sänger keine weitere öffentliche Beziehung. In einem Interview mit Esquire erklärte er kürzlich, dass sein Datingleben durch seinen Beruf erschwert wird. "Fünf Shows in Folge machen es nicht leicht, jemanden auf einen Kaffee zu treffen", gab er zu verstehen. Von Dating-Apps lasse er die Finger, gab jedoch zu: "Ich schätze, Instagram und TikTok sind auch Apps, und über diese habe ich schon Leute kennengelernt."

Während Joe mit seinem Liebesleben hadert, ist Sophie schon seit Ende 2023 mit ihrem Freund Peregrine Pearson zusammen. In den vergangenen Monaten gab es allerdings immer wieder Trennungsgerüchte. Doch noch im September wurden die Game of Thrones-Bekanntheit und der Aristokrat wieder gemeinsam gesehen. Daily Mail berichtete damals, dass Sophie bei einer Buchvorstellung der Pearson-Familie anwesend war und die beiden verliebter denn je gewirkt haben sollen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Jonas, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Jonas, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiet Peregrine Pearson und Sophie Turner im Oktober 2024