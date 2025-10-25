Intime Zeremonie: Carly Rae Jepsen hat ihren Cole geheiratet

Carly Rae Jepsen (39) hat Ja gesagt: Die Sängerin hat ihren Partner Cole M.G.N., bürgerlich Cole Marsden Greif-Neill, Anfang des Monats im legendären Chelsea Hotel in New York geheiratet. Die Trauung fand im Bard Room statt, nur rund 100 Gäste waren dabei. Geleitet wurde die intime Zeremonie von der Tante und dem Onkel der Braut. Zwischen hellblauer Kulisse, zarten Wildblumen und warmem Licht setzte das Paar auf Nähe statt Pomp. "Wir wollten, dass es romantisch ist und voller Emotionen", verriet Carly dem Magazin Vogue und schilderte: "Unsere Familie sprach darüber, wie wir uns kennengelernt haben, und wir schrieben uns gegenseitig persönliche Gelübde, die wir laut vorlasen."

Die Location mitten im legendären Chelsea Hotel war für Carly und Cole eins der großen Highlights ihrer intimen Trauung. Das Haus gilt als Hochburg des Bohemian-Lebens, in der einst Mark Twain, Arthur Miller, Jimi Hendrix, Leonard Cohen (†82), Patti Smith (78) und Madonna (67) lebten. "Wir wussten, dass wir einen Ort wollten, der uns etwas bedeutet, und das Chelsea Hotel war jedes Mal, wenn wir in New York waren, zu unserem zweiten Zuhause geworden. Als Künstler machten seine ikonische Geschichte und Tradition es für uns umso attraktiver", erklärte Carly.

Kennengelernt hatten sich Carly und Cole 2021 bei einer gemeinsamen Songwriting-Session, seit 2022 sind sie ein Paar. Verlobt wurde sich am 21. September 2024 in Italien, im Hotel Castello di Reschio in Umbrien. Viel Zeit zum Planen blieb dem vielbeschäftigten Paar also nicht – also stellten sie Regeln auf, um sich nicht selbst zu überfordern. "Zur Planung trafen wir uns wöchentlich, um alle Details der Hochzeit zu besprechen. Auf diese Weise machte es immer nur Spaß und war nie zu viel auf einmal", gab Carly preis.

Instagram / carlyraejepsen Carly Rae Jepsen und Cole M.G.N., Januar 2024

ActionPress Carly Raye Jepsen auf dem "Glastonbury"-Festival

Instagram / carlyraejepsen Carly Rae Jepsen und ihr Verlobter Cole M.G.N., September 2024