Bereut Laura Blond ihr Verhalten bei "Promi Big Brother"?

Laura Maria Lettgen (30), auch bekannt als Laura Blond, hat bei der aktuellen Staffel von Promi Big Brother einen beeindruckenden Lauf hingelegt und es bis ins Finale geschafft. Zwei Wochen voller Überraschungen, Konflikte und emotionaler Momente lagen hinter ihr, bevor sie ihre Zeit im TV-Container beendete. Im Nachhinein stellt sich die Frage, ob sie bestimmte Aktionen oder Aussagen nach den intensiven Tagen bereut. "Nein, ich bereue grundsätzlich nichts", erklärte die Finalistin im Gespräch mit Promiflash. Sie betonte, wie zufrieden sie mit ihrem Erlebnis sei: "Es war eine tolle Reise, ich habe viel mitgenommen und bin total happy mit dem, wie es gelaufen ist."

Während ihrer Zeit bei "Promi Big Brother" sorgte Laura für Gesprächsstoff, denn es ging nicht immer harmonisch im Container zu. Differenzen und kleine Dramen blieben nicht aus und hielten die Zuschauer bei Laune. Trotz gelegentlicher Auseinandersetzungen und emotionaler Turbulenzen scheint die Influencerin positiv auf die Erlebnisse zurückzublicken. Ihre Fähigkeit, aus den Erfahrungen zu lernen und offen damit umzugehen, könnte dazu beigetragen haben, das Finale zu erreichen – eine Leistung, die sie sichtlich stolz macht.

Kurz vor dem Finale hatte Laura eine Eskalation mit einem Mitbewohner klären können. Ihr Verhältnis zu Erik aka Satansbratan (26), mit dem sie sich mehrfach im TV-Container in die Haare bekam, schien sich rechtzeitig noch entspannt zu haben. Die beiden führten vor dem Showdown ein klärendes Gespräch, das für Ruhe zwischen ihnen sorgte. Nach außen hin zeigte Laura auch in diesem Moment ihre Stärke, Konflikte auf respektvolle Weise zu lösen – eine Eigenschaft, die sie während der gesamten Zeit bei den Zuschauern beliebt machte.

Joyn Laura Lettgen bei "Promi Big Brother" 2025

picodrop/Joyn Laura Blond nach ihrem Auszug aus dem "Promi Big Brother"-Haus 2025

Joyn Erik alias Satansbratan und Laura Lettgen bei "Promi Big Brother", 2025