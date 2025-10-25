Sohn verrät: Das landet bei Königin Camilla auf dem Teller

Tom Parker Bowles (50), der Sohn von Königin Camilla (78), hat im Gespräch mit RTL spannende Details über die kulinarischen Vorlieben der britischen Königsfamilie verraten. In seinem neuen Kochbuch "Zu Tisch bei den Royals" gewährt er einen Einblick in die Lieblingsgerichte der Royals. Überraschenderweise mögen es die Blaublüter privat ganz bodenständig: Einfache Speisen wie Porridge, pochierte Eier auf Toast oder klassische Hausmannskost gehören zu den Favoriten. Der Food-Autor gesteht zudem, dass ihn die Kochkünste seiner Mutter seit Kindheitstagen inspiriert haben – besonders durch ihre legendären Brathähnchen, Suppen und Eintöpfe.

Tom, der seit 25 Jahren im kulinarischen Bereich tätig ist, hatte lange Zeit bewusst darauf verzichtet, sich dem Thema Royals zu widmen. Mit seinem neunten Buch hat er dies nun geändert und sich eingehend mit den Speisen und Rezepten seiner berühmten Familie auseinandergesetzt. Dabei stöberte er auch in royalen Archiven, um authentische Informationen aufzuspüren. Das Werk widmet er der verstorbenen Queen Elizabeth (†96), die er nach eigener Aussage nur zweimal im Leben persönlich traf. Ein besonders kurioser Moment ereignete sich, als er sich als Zehnjähriger vor ihr aus Angst zu einem Knicks, statt der korrekten Verbeugung, hinreißen ließ und damit für Belustigung sorgte.

Die enge Verbindung zu seiner Mutter spielt für Tom eine entscheidende Rolle, sowohl in seiner persönlichen als auch beruflichen Entwicklung. Aufgewachsen in der idyllischen Landschaft Wiltshires, war die spätere Königin Camilla eine leidenschaftliche Köchin, deren Gerichte ihn schon früh prägten. Ob die klassischen Rezepte aus seiner Kindheit oder die privaten Geschmäcker der Royals: Für Tom steht die kulinarische Einfachheit im Vordergrund. Trotz seiner Zugehörigkeit zur royalen Familie pflegt er offenbar einen bodenständigen Lebensstil, etwas, das auch Königin Camilla, die inzwischen nicht mehr so häufig kocht, durch ihre familiären Werte immer vermittelt hat.

Getty Images Tom Parker Bowles, Königin Camilla und Laura Lopes im März 2015

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Royal Windsor Horse Show 2007.

Getty Images Tom Parker Bowles, 2010