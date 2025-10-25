Wollen Max Bornmann und Melina Hoch ihr Kind zeigen?

Max Bornmann (29) und Melina Hoch (29), bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten, erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. In einem Interview mit Promiflash sprachen die beiden Influencer darüber, wie sie künftig mit der Privatsphäre ihres Nachwuchses umgehen wollen. "Das Gesicht werden wir auf jeden Fall zensieren", erklärte Max und betonte, dass die Privatsphäre des Kindes an erster Stelle stehe. Melina fügte hinzu: "Der Name wird sowieso nicht bekannt gegeben." Auch der genaue Geburtstermin bleibt ein Geheimnis. Gezeigt werde das Baby höchstens von hinten oder auf dem Arm – mehr wollen die beiden vorerst nicht preisgeben.

Das Paar wurde durch diverse Reality-TV-Formate bekannt und lässt seine Community sonst gerne an ihrem Alltag teilhaben. Trotz ihrer Offenheit in den sozialen Netzwerken legen sie in Bezug auf ihr Kind großen Wert auf Diskretion. Melina machte deutlich, dass sie bewusst keine Details preisgeben möchten, um ihrem Baby eine unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen. "Wir sind ja auch eher so die Privatsphärenmenschen", betonte die werdende Mutter. Für die beiden scheint es wichtig zu sein, eine gesunde Balance zwischen Öffentlichkeit und Privatleben zu schaffen.

Bereits vor einigen Wochen ließen die beiden ihre Fans an einem freudigen Moment teilhaben: Sie verkündeten auf Social Media voller Stolz, dass sie einen Jungen erwarten. Die Gender-Reveal-Party wurde in einem süßen Video für die Ewigkeit festgehalten. Max, der die Torte anschneiden durfte, jubelte ausgelassen, als die blaue Füllung zum Vorschein kam. Die werdenden Eltern zeigten darin, wie sehr sie sich auf ihr neues Kapitel als Familie freuen.

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hoch, September 2025