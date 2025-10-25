Carolin Kebekus genervt von Beauty-Idealen bei Schwangeren

Carolin Kebekus (45) hat sich kritisch zu den unrealistischen Schönheitsidealen geäußert, die schwangeren Frauen oft in sozialen Netzwerken vermittelt werden. Die Comedian erklärte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur, dass Plattformen wie Instagram das Bild von einer "Nur-Bauch-Schwangerschaft" propagieren würden – eine Schwangerschaft, bei der alles am Körper schlank bleibt und nur der Bauch wächst. "Ich war irgendwann überall schwanger, nicht nur am Bauch, sondern sogar ein bisschen auch am Fuß", kommentierte Carolin und machte deutlich, wie weit diese Vorstellungen von der Realität entfernt sind.

Zusätzlich thematisiert die Entertainerin die zunehmende Popularität von Schwangerschafts-Work-outs, die oft mit einem Druck verbunden seien, den Babybauch perfekt in Szene setzen zu müssen. Während sie betont, dass Sport während der Schwangerschaft in Maßen sicherlich sinnvoll sein kann, kritisiert sie die damit verbundenen Erwartungen: "Wenn das so einen Druck gibt, weil man beim Baby-Shooting den Bauch in Szene setzen will, dann ist das schon fragwürdig." Ihre persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen hat sie zudem in ihrem neuen Buch "8.000 Arten als Mutter zu versagen" auf humorvolle Weise verarbeitet. Das Werk erscheint am 6. November im Verlag Kiepenheuer & Witsch.

Carolin, die seit Jahren in der deutschen Comedy-Szene eine feste Größe ist, gibt in ihrem Buch Einblicke in die Herausforderungen und Widersprüche, mit denen viele werdende Mütter konfrontiert sind. Bekannt für ihren scharfen Witz, nimmt sie darin gesellschaftliche Normen aufs Korn und vermittelt gleichzeitig eine entspannte Sichtweise auf das Muttersein. Die Kölnerin hat sich seit Beginn ihrer Karriere einen Namen damit gemacht, Humor und gesellschaftliche Themen miteinander zu verbinden. Fans schätzen an der Moderatorin nicht nur ihre Schlagfertigkeit, sondern auch ihren Mut, unbequeme Wahrheiten auszusprechen.

ActionPress Carolin Kebekus beim "Kölner Treff" im September 2023

Hein Hartmann / Future Image/ Action Press Carolin Kebekus, Komikerin

Getty Images Carolin Kebekus, Komikerin