Haben Max Bornmann und Melina Hoch schon Namen für ihr Kind?

Max Bornmann (29) und Melina Hoch (29) können es kaum erwarten, ihr erstes gemeinsames Kind in den Armen zu halten. Das beliebte Reality-TV-Paar sprach nun in einem Interview mit Promiflash über die Planung des Babynamens. Laut Max stehen bereits vier bis fünf Namen zur Auswahl, wobei er scherzhaft behauptet, Melinas Favorit sei "Carl-Gustav der Dritte". Diese Aussage sorgte zwar für Lacher, doch Melina stellte klar, dass dies keinesfalls stimme. Trotz aller Diskussionen betonten beide, dass noch genügend Zeit bleibe, eine endgültige Entscheidung zu treffen.

Die beiden scheinen die Freude auf ihr Baby in vollen Zügen zu genießen. Zusammen wirken sie entspannt und humorvoll, auch wenn sie sich manchmal nicht einig sind – wie bei der Wahl des Namens. Im Gespräch wirkte Melina gelassen und lachte über Max' Kommentar, während dieser mit seinen Scherzen den Moment auflockerte. Der bevorstehende Nachwuchs hat das Paar offenbar noch enger zusammengeschweißt, und Fans können sich sicher sein, dass die Suche nach dem passenden Namen mit viel Liebe und einer Prise Humor weitergeht.

Vor kurzem durften sie bereits ein weiteres Highlight erleben: Eine kürzlich veranstaltete Party brachte die freudige Nachricht, welches Geschlecht ihr Kind haben wird. Max und Melina teilten diesen besonderen Moment mit ihren Fans, indem sie ein Video auf Instagram posteten. Die beiden hatten mit einer besonderen Torte das Geschlecht ihres Babys enthüllt, und die Freude darüber war ihnen deutlich anzusehen. Es scheint, als könnten sie die Geburt ihres Babys kaum noch erwarten.

Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hoch, Realitystars

Instagram / melina.hoch Schwangere Melina Hoch und Max Bornmann, Realitystars

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann im August 2025