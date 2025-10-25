Dschungelcamp? Auf diese TV-Formate hat Hati Suarez Lust

Reality-TV-Star Hati Suarez, bekannt aus Formaten wie Germany Shore und Kampf der Realitystars, hat in einem Interview mit Promiflash über ihre TV-Pläne gesprochen. "Ich finde '#CoupleChallenge' geil, da würde ich mit meiner Schwester reingehen oder mit meiner Cousine oder Cousins", verriet sie. Besonders reizvoll scheint für sie auch die Villa der Versuchung zu sein. "Das wäre ein großer Test für mich, um zu schauen, wie weit gehe ich denn jetzt? Kann ich meine Sucht kontrollieren?"

Auch das Dschungelcamp hat sie ins Auge gefasst, sieht diese Herausforderung aber eher für die Zukunft: "Das aber dann wahrscheinlich nächstes Jahr, weil dieses Jahr ist schon ein bisschen eng." Hati, die derzeit in der Show Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen ist, hat klare Vorstellungen von den Formaten, die sie angehen möchte. "Formate, auf die ich Lust hätte, wären auf jeden Fall keine Datingformate erstmal. Das hat jetzt seine Zeit", erklärt sie. Mit Blick auf ihre nächsten Schritte klingt sie entschlossen und fokussiert auf Formate, die Teamgeist, Nervenstärke und Durchhaltevermögen verlangen.

Dass Hati keine Herausforderungen scheut, hat sie schon mit ihrer Vorbereitung auf Fame Fighting bewiesen. Wochenlang trainierte das Reality-Sternchen täglich für den großen Boxkampf gegen Jennifer Iglesias (27). Pausen gestattete sie sich nur, wenn ihr Körper wirklich an seine Grenzen kam. Ihr Trainingsplan ließ keine Schwächen zu: Intervall-, Kraft- und Boxeinheiten bestimmten ihren Alltag. Am Ende zahlte sich ihr Ehrgeiz aus: Sie gewann den Kampf nach drei packenden Runden.

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Reality-TV-Star

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Hati Suarez

Imago Jennifer Iglesias und Hati Suarez, Fame Fighting 2025

