Ganz offiziell: Diesen Nachnamen trägt Iris Klein ab jetzt

Jetzt ist es offiziell: Iris Klein (58) trägt wieder ihren alten Nachnamen und heißt ab sofort Katzenberger. Auf Instagram teilte der Reality-TV-Star diese Neuigkeit stolz mit seinen Fans. Nachdem die Mutter von Daniela Katzenberger (39) vor wenigen Tagen erste Hinweise gepostet hatte, folgte am Freitag das definitive Zeichen: ein Foto ihres neuen Personalausweises. Dazu schrieb sie: "Danke für die vielen lieben Glückwünsche zu meinem neuen/alten Namen. Auch meine Familie freut sich sehr." Damit hat sie den lang gehegten Wunsch wahr werden lassen, nach ihrer Scheidung von Peter Klein (58) auch den ungeliebten Nachnamen endgültig hinter sich zu lassen.

Dieser Schritt war für Iris nicht nur eine bürokratische Entscheidung, sondern auch eine emotionale. Die gescheiterte Ehe, die im November des vergangenen Jahres offiziell geschieden wurde, hatte zuletzt immer wieder für Schlagzeilen gesorgt – vor allem wegen der Affäre, die Peter mit Yvonne Woelke (45) nachgesagt wurde. Peter und Yvonne wurden später ein Paar, doch für Iris stand spätestens seit der Scheidung fest: Der Name Klein gehört nicht mehr zu ihr. Besonders verbunden fühlt sie sich dagegen mit dem Namen Katzenberger, der für sie Familie symbolisieren dürfte. Deshalb habe sie den aufwendigen Prozess auf sich genommen.

Schon in den Tagen zuvor hatte die Reality-TV-Darstellerin auf Social Media für Rätselraten gesorgt, als sie verkündete: "Ich habe es geschafft. Call me K..." Welcher Name genau hinter dem mysteriösen "K" steckte, ließ sie damals jedoch offen. Viele Fans vermuteten zu diesem Zeitpunkt bereits, dass es sich um ihren alten Familiennamen handeln könnte. Doch auch Iris' Geburtsname beginnt mit einem K. Zu diesem Zeitpunkt war nicht klar, ob die 58-Jährige künftig Kruschwitz oder Katzenberger heißen wird. Dieses Geheimnis ist nun allerdings gelüftet.

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Iris Klein, TV-Bekanntheit

Instagram / iris_klein_mama_ Realitystars Jennifer Frankhauser, Iris Klein, Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Januar 2025