Darum weint Evelyn Burdecki heute mehr als jemals zuvor

Evelyn Burdecki (37) feierte am 20. September ihren 37. Geburtstag. Aus diesem Anlass sprach sie im RTL-Interview offen über die eigene Entwicklung. Die Reality-TV-Bekanntheit, die normalerweise durch ihre fröhliche Art besticht, gewährte Einblicke in ihre Gefühlswelt und verriet: "Ich weine viel mehr als früher." In der Vergangenheit sei sie nach Rückschlägen schnell wieder aufgestanden und habe sich nichts anmerken lassen. Heute jedoch nehme sie sich Zeit, traurige Ereignisse zu verarbeiten. "Das macht einen stärker und erwachsener", sagte Evelyn überzeugt.

Früher habe sie ihre Traurigkeit oft ignoriert und versucht, einfach weiterzumachen, erklärte Evelyn weiter. Dieses Verhalten habe jedoch zu einer inneren Belastung geführt, die sie schließlich dazu brachte, ihre Herangehensweise zu ändern. "Wenn du das alles in dich reinfrisst, kommt irgendwann der Punkt, an dem du noch trauriger bist und länger brauchst, um dich zu erholen", sagte sie. Dennoch ist sie froh, dass solche Momente des Nachdenkens und der Traurigkeit bei ihr selten sind. Lediglich bei wirklich belastenden oder stressigen Situationen komme es vor, dass sie mal "einen Heulkrampf" bekomme.

Evelyn ist bekannt für ihre fröhliche Art und ihren offenen Humor. Ob im Reality-TV oder auf Social Media, sie bringt ihre Fans mit ihrer lebensbejahenden Ausstrahlung zum Lächeln. Zuletzt musste sich die Schönheit jedoch mit Kritikern auseinandersetzen: Nachdem sie in einem Interview gestand, dass sie vorhabe, ihre Eizellen einfrieren zu lassen, hagelte es so manchen fiesen Kommentar. Doch die 37-Jährige steht selbstbewusst hinter ihrer Entscheidung: "Das ist mein Leben und mein Körper."

Panama Pictures / ActionPress Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Februar 2025

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024