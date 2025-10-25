"Mobbing": Das hält Natascha Ochsenknecht vom Sommerhaus

Klare Worte von Natascha Ochsenknecht (61): In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram hat sich der Reality-TV-Star zu einem möglichen Auftritt bei der beliebten Show Das Sommerhaus der Stars geäußert. Auf die Frage eines Fans, ob sie sich vorstellen könnte, gemeinsam mit einem Partner an dem Format teilzunehmen, reagiert sie entschieden und kurz angebunden. Ihre Antwort: "Niemals." Die Show machte in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen – allerdings nicht immer mit positiven Nachrichten. Natascha selbst scheint mit der Atmosphäre des Formats ein Problem zu haben und bezeichnete es in ihrer Antwort als "Mobbing-Format".

Für Natascha, die vor allem durch ihre Karriere als Reality-TV-Persönlichkeit bekannt ist, wäre ein Auftritt im Sommerhaus also absolut keine Option. Ihre deutliche Haltung verrät, dass sie wohl kein Fan dieses Konzepts ist. Das Format, das Promipaare auf engstem Raum zusammenleben lässt, wurde in der Vergangenheit oft wegen seiner Streitereien und teils hitzigen Eskalationen der teilnehmenden Stars kritisiert. Nataschas Aussage reiht sich in solche kritischen Stimmen ein, lässt aber offen, welche konkreten Erfahrungen oder Eindrücke sie zu dieser Einschätzung gebracht haben.

Beim "Sommerhaus der Stars" sorgten bereits mehrere Konflikte zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten für hitzige Diskussionen unter den Fans. Streitpunkte wie taktische Nominierungen oder persönliche Angriffe auf die Teilnehmer dominieren oft die Schlagzeilen rund um die Show. Zuletzt wurde über eine Eskalation zwischen Paulina Ljubas (28) und Silva Gonzalez (46) berichtet, bei der Intrigen und Strategien offenbar für reichlich Zündstoff sorgten. Solche Ereignisse zeigen die Spannungen, die mit dem Konzept des Formats einhergehen. Für Natascha dürfte ein derart konfliktbehaftetes Setting daher schlicht nicht infrage kommen.

IMAGO / Marja Natascha Ochsenknecht im März 2025

Das Sommerhaus der Stars, RTL Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im Sommerhaus 2025

RTL Silva Gonzalez, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025