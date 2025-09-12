Ups: Evelyn Burdecki erlebt Kleider-Fail beim Fernsehpreis

Evelyn Burdecki (36) sorgte beim Deutschen Fernsehpreis 2025 in Köln nicht nur mit ihrem glamourösen Auftritt, sondern auch mit einer unerwarteten Kleiderpanne für Schlagzeilen. Die Reality-TV-Ikone präsentierte sich auf dem roten Teppich in einem atemberaubenden schwarzen Satinkleid, das ihre Figur betonte und mit einem tiefen Ausschnitt alle Blicke auf sich zog. Doch das modische Highlight wurde beinahe zum Albtraum: Noch während des Abends bemerkte Evelyn, dass sich Nähte und Kleider-Tapes lösten – und das ausgerechnet, während sie keinen BH trug. "Meine Mutter hat mich noch vor diesem Kleid gewarnt", verriet sie augenzwinkernd in ihrer Instagram-Story.

Zum Glück war Evelyns Stylistin schnell zur Stelle, um den Fauxpas zu beheben. Mit doppeltem Tape konnte der Schaden gerade noch rechtzeitig repariert werden, sodass die Veranstaltung für das TV-Gesicht doch noch glimpflich verlief. In ihrer Story nahm Evelyn die Kleiderpanne mit gewohntem Humor und gab ihren Fans einen augenzwinkernden Tipp: "An einem langen Abend besser nicht experimentieren, wenn es um die Kleiderwahl geht." Trotz des kleinen Dramas zeigte sie sich wieder ganz relaxed und genoss die Gala in vollen Zügen.

Die Wahl für ein solch auffälliges Kleid wundert bei Evelyn kaum. Bereits in der Vergangenheit bewies sie bei Auftritten ihre Vorliebe für glamouröse und gewagte Outfits. Ihr Look beim Fernsehpreis wurde stimmig durch glatte, glänzende Haare, dezente Silberschmuck-Details und betonte, knallrote Lippen ergänzt. Dabei verkörperte sie eine Mischung aus Eleganz und Selbstbewusstsein, die das Publikum bestens kennt. Die lebensfrohe Art, mit einer solchen Panne umzugehen, macht Evelyn bei ihren Fans nur umso beliebter.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki hat eine Outfit-Panne beim Filmpreis 2025

Imago Evelyn Burdecki, Deutscher Filmpreis 2025

Panama Pictures / ActionPress Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

