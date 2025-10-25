So hart war Start der Beziehung mit Gigi Birofio für Vicky

Das Beziehungsende zwischen Gigi Birofio (26) und seiner Ex-Freundin Vicky sorgt weiterhin für Schlagzeilen. In ihrer Instagram-Story sprach Vicky nun offen über die Schwierigkeiten, die sie am Anfang ihrer Beziehung mit dem Reality-TV-Star hatte. Sie beschreibt, wie sie als zuvor private Person plötzlich im Rampenlicht stand: "Von heute auf morgen hatten tausende Menschen eine Meinung über mich", schilderte sie. Besonders die negativen Kommentare aus der Öffentlichkeit und die intensive Aufmerksamkeit hätten an ihrer Beziehung gezehrt. Auch Realitystars wie Sandra Sicora (33) hätten sich online über sie lustig gemacht, was die Situation zusätzlich belastet habe.

Vicky kritisierte das Verhalten von Sandra scharf und zeigte Unverständnis dafür, dass jemand, der selbst das Leben in der Öffentlichkeit kennt, so wenig Rücksicht zeigte. "Sowas verletzt. Finde ich schon schwach", meinte sie in ihrer Story. Darüber hinaus gab sie Einblicke, wie sehr sie die Anfeindungen im Netz mitgenommen hatten. Zu Beginn habe sie alles durchgelesen und persönlich genommen, was immer wieder zu Streit mit Gigi führte. Die zahlreichen Kommentare und Spekulationen über ihre Beziehung hätten die Harmonie zwischen ihr und dem Realitystar erheblich gestört.

Bereits in der Vergangenheit war die Trennung von Vicky und Gigi ein öffentliches Thema, das nicht immer friedlich verlief. Erpressungsvorwürfe und Beschimpfungen standen zuletzt im Raum und sorgten für reichlich Aufruhr. Während sich Gigi zu solchen Anschuldigungen bislang nicht öffentlich äußerte, scheint Vicky nach wie vor keine Scheu davor zu haben, ihre Sicht der Dinge mitzuteilen. Trotz der schwierigen Umstände zeigt sie sich in ihren letzten Statements reflektiert und legt offen, wie sehr sie die gemeinsame Zeit mit Gigi, vor allem in der Öffentlichkeit, emotional belastet hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Vicky und Gigi auf der Hochzeit von Leyla und Mike Heiter, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky, März 2025

Anzeige Anzeige

Imago Sandra Sicora bei der Premiere von "Love Island VIP" in Köln, September 2025