Droht Archie und Lilibet Titelverlust durch Prinz William?

Prinz William (43) hat erneut bekräftigt, dass er die Monarchie umbauen will – und das könnte direkte Folgen für Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) haben. In einem Gespräch mit Schauspieler Eugene Levy (78) in der Dokuserie "The Reluctant Traveler" sagte der Thronfolger: "Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass Veränderung auf meiner Agenda steht. Veränderung ist gut." Laut Berichten, unter anderem der französischen Gala, könnten die Pläne greifen, sobald William König wird. Dann stünden Williams Neffen und Nichte – die Kinder von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) – im Fokus, obwohl sie derzeit offiziell Prinz und Prinzessin sind und überwiegend in den USA leben.

Historiker Andrew Lownie erklärte gegenüber der BBC, William wolle die Bezeichnung "Königliche Hoheit" für Familienmitglieder streichen, die keine aktiven royalen Aufgaben übernehmen. Damit wären alle betroffen, die keine "Working Royals" sind – eine Linie, an der sich bereits Dänemarks Königin Margrethe (85) orientiert hatte, als sie 2022 vier Enkelkindern die Titel entzog. Zwar sind Archie und Lilibets Fürstentitel rechtlich geschützt, doch Änderungen müssten vom Parlament beschlossen werden. Berichtet wird außerdem, William habe seinen Onkel Prinz Andrew (65) bereits gedrängt, auf den Herzogstitel von York zu verzichten.

Schon vor wenigen Wochen hatten Insider berichtet, dass die Stimmung zwischen William und Harry auf einem absoluten Tiefpunkt war. Ein Vertrauter erklärte gegenüber der Daily Mail: "William ist wieder an dem Punkt, dass er dich aus dem Raum werfen würde, wenn du in seiner Gegenwart Harry erwähnst. Er legt jetzt erst richtig nach." Während der König einem Treffen mit seinem jüngeren Sohn gegenüber damals aufgeschlossener wirkte, zeigte sich William verschlossener denn je. Auch ein Wettbewerb um öffentliche Sympathien trübte das Verhältnis. Die Brüder überboten sich bei öffentlichen Auftritten und Spendenaktionen, was Williams Ärger zusätzlich entfacht haben soll.

Getty Images Prinz William im Oktober 2025 in London

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie, 2025

Getty Images Prinz Harry, 2025