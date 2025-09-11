So sexy zeigt sich Evelyn Burdecki beim Fernsehpreis 2025

Beim glanzvollen Deutschen Fernsehpreis 2025 in Köln sorgte Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (36) für Aufsehen. Auf dem roten Teppich präsentierte die Schauspielerin, die für ihren unnachahmlichen Stil bekannt ist, ein atemberaubendes Outfit. Ihr bodenlanges, schwarzes Kleid zog dabei alle Blicke auf sich: Mit seinem gewagten Schnitt bedeckte es im Bereich der Brust gerade so das Nötigste und setzte ihr Dekolleté perfekt in Szene. Evelyns Look wurde durch knallrote Lippen, schlichten Silberschmuck und glattes, perfekt gestyltes Haar abgerundet – eine Kombination, die Eleganz und Selbstbewusstsein ausstrahlte.

Evelyn erfüllte jedoch nicht nur alle Style-Erwartungen, sondern zeigte sich auch bestens gelaunt vor den Kameras. Sie posierte gelassen für Fotografen und ließ ihren Charme spielen. Für die 36-Jährige war es nicht der erste glamouröse Auftritt, doch besonders dieser Abend hob sich durch ihre modische Entscheidung hervor, mit der sie sich in die Riege der Stil-Ikonen des Abends einreiht. Die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises lockte zahlreiche Prominente aus Film, Fernsehen und Unterhaltung an, die den Abend zu einer Parade aus Glamour und Glanz machten.

Der jährlich verliehene Fernsehpreis zeichnet die besten Produktionen und Künstler des Landes aus. In diesem Jahr gingen die Auszeichnungen unter anderem an Größen wie Maria Furtwängler (58) und Teddy Teclebrhan. In der Kategorie Unterhaltung Reality konnten sich die Zwillingsbrüder Tom (36) und Bill Kaulitz (36) mit ihrer Show "Kaulitz & Kaulitz – Staffel 2" durchsetzen. Der Abend bot also nicht nur schillernde Momente auf dem roten Teppich, sondern auch spannende Ehrungen der Fernsehbranche – und Evelyns Auftritt bleibt als eines der Highlights sicher noch lange in Erinnerung.

Imago Evelyn Burdecki, Deutscher Filmpreis 2025

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz, August 2025