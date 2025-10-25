Die Münster-Tatort-Stars ermitteln live beim Krimi-Dinner

Das wird ein besonderes Fan-Erlebnis und eine Premiere in der TV-Landschaft. Zum ersten Mal in seiner 55-jährigen Geschichte geht der Sonntagabend-Krimi live. Wie die ARD in einer Pressemitteilung bekannt gibt, werden Axel Prahl (65) und Jan Josef Liefers (61) vom Münsteraner Tatort in einem besonderen Live-Krimi-Dinner ermitteln. "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner" heißt das Event und wird am 22. November zur Primetime im Ersten übertragen. Es handelt sich im Grunde um eine Art Improvisationstheater: Das beliebte Ermittler-Duo kennt grob die Story, der Ausgang ist aber unbekannt – sie improvisieren in Echtzeit. Das Fernsehpublikum darf natürlich mitraten und beeinflusst die Handlung und die Enttarnung des Mörders via Abstimmung. "Das Krimi-Dinner ist ein innovatives und mutiges TV-Experiment, das alle Beteiligten vor völlig neue Herausforderungen stellt", erklärt Showproduzent Otto Steiner (62).

Axel und Jan werden dabei aber nicht in ihre altbekannten "Tatort"-Rollen als Kriminalhauptkommissar Thiel und Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Boerne auftreten. Bereits bekannt ist, dass Axel die Rolle des Erzählers Harry übernehmen wird, während sein Kollege als Maestro Maurice die Ereignisse auf der Bühne lenkt und mit den Darstellern interagiert. Die Handlung spielt sich auf einem prachtvollen Schloss ab, in dem ein brisanter Familienstreit zu einem seltsamen Mord führt. Neben den beiden TV-Stars wirken noch echte Schauspielgrößen mit: Uwe Ochsenknecht (69) tritt als erfolgreicher Brettspiel-Unternehmer auf, Martina Hill (51) mimt die selbstbewusste Society-Gattin. Hinzu kommt Komiker Max Giermann (50) als der exzentrische Sohn und Annette Frier (51) als einfühlsame Psychiaterin. Ebenfalls mit im Cast sind Juergen Maurer, Serkan Kaya und Verena Altenberger (37). Nebenbei sollen auch noch einige Gaststars auftreten. Die Ergebnisse der Abstimmungen werden von "Tagesthemen"-Sprecherin Jessy Wellmer präsentiert.

Mit dem Krimi-Dinner wagt der "Tatort" ein mutiges Experiment. Wie das beim Publikum ankommt, wird sich zeigen. Aber dass Axel und Jan mitwirken, könnte viele vor die Bildschirme locken. Immerhin gelten die beiden als eines der beliebtesten "Tatort"-Duos. Die beiden überzeugen in ihren Fernsehfilmen nicht nur durch spannende Fälle, sondern auch durch ihre Hassliebe und ihren charmanten Humor. Und der Erfolg zahlt sich für die beiden Schauspieler offenbar aus, denn sie gehören auch zu den bestbezahlten "Tatort"-Darstellern. Angeblich kassieren Axel und Jan über 200.000 Euro pro gedrehter Folge.

© ARD Degeto Film/ORF/Constantin Entertainment/Willi Weber/Creative Direction: Alexander Groth Axel Prahl und Jan Josef Liefers auf dem Plakat zum Live-Event "Tödliches Spiel"

© ARD Degeto Film/ORF/Constantin Entertainment/Julia Baier/Creative Direction: Alexander Groth Der Cast von "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner"

WDR/Willi Weber Axel Prahl und Jan Josef Liefers im "Tatort"

