Darum ist Evelyn Burdecki froh, dass sie als "verpeilt" gilt

Evelyn Burdecki (37) ist längst ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Beim Kindertag sprach die 37-Jährige über ihr polarisierendes Image als vermeintliches "Dummchen", das ihr aber auch zahlreiche Vorteile bringe. "Viele sagen ja, ich hatte mehr Glück als Verstand", erzählte sie im Gespräch mit t-online und betonte, dass neben Glück durchaus auch Köpfchen und eine gewisse Strategie nötig seien, um jahrelang im Rampenlicht zu bestehen: "Ich sehe das anders. Bei mir war auch ein bisschen Köpfchen dabei und nicht nur Glück." Ihre vermeintlich naive Art sei für sie kein Hindernis, stattdessen nutze sie diese zu ihrem Vorteil: "Ich bin froh darüber, dass ich diesem Druck nicht ausgesetzt bin und die Menschen mich ein bisschen verpeilt finden. Denn dann kann ich überraschen."

Neben ihrer Karriere im Fernsehen hat Evelyn längst für eine Zukunft abseits der Kameras gesorgt. Auf Anraten ihres Vaters investierte sie in Immobilien und gründete zwei eigene Firmen, um sich ein zweites Standbein aufzubauen. Dennoch bleibt die lebensfrohe Düsseldorferin bodenständig: Sie könne sich problemlos vorstellen, eines Tages wieder als Kellnerin zu arbeiten, wie zu Beginn ihrer Laufbahn. Evelyn erklärt zudem, dass sie sich den Druck, ständig Erwartungen erfüllen zu müssen, bewusst nicht aufbürde. Auch bei Quizsendungen schlüpft sie in die Rolle der charmanten Frohnatur, die nicht alles wissen muss, und bleibt dabei ganz entspannt: "Selbst wenn ich bei einem Quiz nicht abliefere, ist das total okay. Ich komme mit meinem Wissen, das ich habe, gut klar. Ich bin zufrieden damit, nicht die Überintelligente zu sein."

Privat gibt sich Evelyn ebenso locker, obwohl ihre chaotische Seite immer wieder zum Vorschein kommt. Nach einem kürzlichen Urlaub sprach sie offen über einen Berg von Mahnungen, der sie zu Hause erwartete, und ließ erkennen, dass sie manchmal mit der Organisation hadern kann. Doch auch in solchen Situationen bleibt sie motiviert, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Ihre offene Art kommt bei vielen Fans gut an, die genau diese Menschlichkeit an ihr schätzen und mit ihr gemeinsam über die kleinen Hürden des Alltags lachen. Evelyn versteht es, sich und ihr Image mit Humor zu nehmen – eine Eigenschaft, die sie einzigartig macht.

Anzeige Anzeige

Simon Pfaff / ActionPress Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Imago Evelyn Burdecki, Deutscher Filmpreis 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Juli 2022

Anzeige