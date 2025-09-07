Nach langem Überlegen: Evelyn Burdecki friert Eizellen ein

Evelyn Burdecki (36), bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten, hat kürzlich angekündigt, einen bedeutenden Schritt für ihre persönliche Zukunft zu wagen. In einem Videocall während des Podcasts von Oliver Pocher (47), "Die Pochers! Frisch recycelt", teilte der TV-Star mit, dass sie vorhat, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Ursprünglich hätte sie persönlich an der Veranstaltung in Dinslaken teilnehmen sollen, jedoch blieb ihr kurzerhand nur die virtuelle Teilnahme. Der Grund für ihre Entscheidung ist laut Evelyn klar: Der passende Partner für eine Familiengründung fehlt derzeit noch. Für Evelyn soll dieser Schritt den Druck mindern und ihr Freiheit sowie Planungssicherheit geben.

Aktuell arbeitet Evelyn an einer eigenen Dokumentation, die bald auf Sky zu sehen sein wird. Die Dreharbeiten gewähren einen tiefen Einblick in ihr Leben – inklusive ihrer Vorbereitungen für die anstehende Behandlung in einer Kinderwunschklinik in Düsseldorf. In dem Videocall beschrieb sie die bevorstehenden Schritte ausführlich und erklärte, dass sie sich auf die hormonelle Stimulation vorbereite. Ein entscheidender Marker für ihre Fruchtbarkeit, das Anti-Müller-Hormon, wurde bereits getestet und zeigt vielversprechende Werte. Durch das Einfrieren der Eizellen hofft das TV-Gesicht, sich von dem gesellschaftlichen Druck zu befreien, der mit der rechtzeitigen Familiengründung verbunden ist.

Vor ihrer Entscheidung zögerte die Kult-Blondine lange, da sie Bedenken wegen der erforderlichen Vollnarkose hatte. Diese war für sie in der Vergangenheit ein entscheidender Grund, den medizinischen Eingriff zu scheuen. Evelyn äußerte, bereit zu sein, eventuelle Schmerzen ohne Narkose in Kauf zu nehmen, doch der Gedanke an die Betäubung bereitete ihr Kopfschmerzen. Durch weitere Recherchen und Gespräche zeigt sich die Social-Media-Königin nun entschlossen, die Behandlung durchzuführen, ohne sich von ihren Ängsten aufhalten zu lassen. Evelyns Entschluss zeigt, dass sie bereit ist, die moderne Medizin für ihre Lebensplanung zu nutzen, und gleichzeitig ein weiteres Kapitel in ihrem aufregenden Leben aufzuschlagen.

ActionPress / Simon Pfaff Evelyn Burdecki, Reality-TV-Bekanntheit

Panama Pictures / ActionPress Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024