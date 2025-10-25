Jennifer Lawrence spaziert im Leo-Look mit Eltern durch NYC

Jennifer Lawrence (35) genießt einen Nachmittag mit ihren Eltern. Am Donnerstag erwischen Paparazzi sie zusammen mit Mama Karen und Papa Gary bei einem Spaziergang durch die Straßen New York Citys. Dabei könnte die Schauspielerin auf den Bildern, die Just Jared vorliegen, kaum stylisher aussehen: Sie trägt einen knielangen Mantel mit wildem Leo-Print, einen großen knallroten Schal, Baseballkappe und Sonnenbrille. Ihr Mann Cooke Maroney ist nicht mit von der Partie, ebenso wenig wie die beiden Kinder – offenbar gönnte Jennifer sich eine kleine Auszeit mit ihren Eltern. Immerhin ist sie gerade erst vom Set des Films "Die, My Love" zurück nach Hause gekommen.

Jede Auszeit wird für Jennifer wertvoll sein, denn sie ist nicht nur als Schauspielerin viel beschäftigt, sondern nebenbei auch noch Mutter von zwei kleinen Kindern. Ihr zweites Kind erblickte zu Beginn des Jahres das Licht der Welt. Allerdings halten die 35-Jährige und ihr Mann die Kinder weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bei einer Pressekonferenz im Mai wurde sie allerdings nach ihrem Leben als Mutter gefragt, und Jennifer betonte, dass ihr Nachwuchs ihr Leben auf den Kopf gestellt habe. "Kinder zu haben, verändert alles – es ist brutal und unglaublich", meinte sie laut The Mirror ehrlich. Die Kids beeinflussen jede ihrer Entscheidungen: ob sie einen Job annehme oder nicht, und auch, wo sie für die Arbeit hinreise.

Aber nicht nur mit ihren Eltern, sondern auch mit ihrem Mann verbringt Jennifer die ruhigen Momente. Bei den beiden sind Pärchen-Auftritte eher selten, ihre Beziehung scheinen sie eher im Privaten zu genießen. Dennoch werden sie ab und zu bei gemeinsamen Dates erwischt. So beispielsweise im August dieses Jahres. Fotografen hielten fest, wie die Tribute von Panem-Darstellerin und ihr Cooke zusammen das Kino besuchten. Dabei war vor allem Jennifer auf den ersten Blick kaum zu erkennen: Sie versteckte sich vermutlich bewusst hinter einer Cap und einer Maske.

Getty Images Jennifer Lawrence beim Filmfestival in Cannes 2025

Kevork Djansezian/Getty Images Karen, Jennifer und Gary Lawrence beim Governors Ball in Hollywood

ActionPress Jennifer Lawrence und Cooke Maroney bei Kinobesuch gesichtet, August 2025

