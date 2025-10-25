Opaglück: Jon Bon Jovi schwärmt von Millie und Jakes Tochter

Jon Bon Jovi (63) hat in der "Today Show" offen über sein erstes Enkelkind gesprochen. Der Sänger erzählte dort von dem Moment, als er die Tochter seines Sohnes Jake Bongiovi (23) und dessen Ehefrau Millie Bobby Brown (21) zum ersten Mal traf: "Man verliebt sich sofort", schwärmte der Rockstar über das Glück, das er als frischgebackener Großvater empfindet. "Als wir Jake und Millies Tochter kennengelernt haben, war es einfach sofort klar. So nach dem Motto: 'Das ist meine Enkelin.' Und es ist cool", freute sich der Musiker. Das Paar hatte im August überraschend bekannt gegeben, ein kleines Mädchen adoptiert zu haben.

Zudem machte Jon klar, dass die Kleine auf Händen getragen wird: "Sie wird mindestens zehn oder zwölf Jahre nicht laufen können, weil Opa sie überallhin tragen wird." Außerdem ließ der Sänger durchblicken, dass Fans den kleinen Wonneproppen möglicherweise schon bald auf einem seiner Konzerte erblicken können. Auf den Kommentar der Gastgeberin, dass seine Enkelin bald Babykopfhörer braucht, um auf die nächsten Konzerte ihres Opas zu gehen, antwortete er: "Darauf zähle ich."

Bereits vor zwei Monaten hatten Millie und Jake ihre Fans mit der Nachricht von der Adoption überrascht. Auf Instagram schrieb die Schauspielerin damals: "Wir sind überglücklich, dieses schöne neue Kapitel der Elternschaft in Ruhe und Privatsphäre zu beginnen. Und plötzlich waren wir drei. In Liebe, Millie und Jake Bongiovi." Mit diesen Worten machte das junge Paar deutlich, wie sehr sie sich auf ihre Rolle als Eltern freuten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jon Bon Jovi, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi mit ihrer Tochter

Anzeige Anzeige

Getty Images Jon Bon Jovi, 2025