Dilara teasert skandalöse Forsthaus-Szenen von Marc-Robin an

Es brodelt ordentlich nach den Forsthaus Rampensau Germany-Dreharbeiten! Zwischen Marc-Robin Wenz und Dilara Kruse scheint ein heftiger Streit vor Ort ausgebrochen zu sein. Im Interview mit Blitzlichtgewitter ließ die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin nun kein gutes Haar an ihrem Mitstreiter und teilte scharf aus. "Marc-Robin ist ein A*schloch, meiner Meinung nach. Ganz ehrlich, er würde für Geld seine Oma verkaufen", schoss die Reality-Darstellerin ohne Umschweife gegen ihren Co-Teilnehmer. Ihrer Aussage nach könnten sich die Zuschauer noch auf einiges gefasst machen, wenn die entsprechenden Szenen ausgestrahlt werden.

Doch damit war noch lange nicht Schluss: Die Teampartnerin von Yeliz Koc (32) geht davon aus, dass die Auseinandersetzung erhebliche Konsequenzen für Marc-Robin haben könnte. "Wenn das genau so ausgestrahlt wird ... der hat ein Bild ... Der sollte, genau wie Aleks Petrovic, gecancelt werden", wetterte sie weiter. Sie stellte sogar in Aussicht, dass der Realitystar nach den Ausstrahlungen Schwierigkeiten haben könnte, weitere Engagements zu bekommen. Was genau vorgefallen ist und welche Aktionen oder Worte zu ihrer scharfen Kritik führten, bleibt abzuwarten, doch Dilaras Andeutungen lassen nichts Gutes erahnen.

Auch Laura Maria Lettgen (30) meldete sich kürzlich zu Wort und fand klare Worte für Marc-Robin. Nachdem in der Sendung die Aussage "Kennst du eine Frau, kennst du sie alle" gefallen war, machte die Influencerin ihrem Ärger auf Instagram Luft. Sie bezeichnete seinen Auftritt als "frauenfeindlich", "ekelhaft" und kritisierte, dass er "mit über 30 immer noch nichts gelernt" habe. In ihrer Nachricht schrieb sie zudem: "Ich hoffe, dass deine Mama zuschaut und sich angesprochen fühlt."

Instagram / dilara.kruse, IMAGO / STAR-MEDIA Collage: Realitystars Dilara Kruse und Marc-Robin Wenz

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Influencerin