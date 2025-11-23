"Brauche Schmerzensgeld": Dilara Kruse über Forsthaus-Cast

Für Dilara Kruse ging es in diesem Jahr ziemlich spontan ins "Forsthaus Rampensau Germany". Sie sprang ein, als Yeliz Koc (32)' ursprünglich geplanter Partner Jimi Blue Ochsenknecht (33) ausfiel. Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin merkte dort aber ziemlich schnell, mit welchen Mitkandidaten sie überhaupt nicht klarkommt. Im Interview mit Blitzlichtgewitter nimmt sie dazu kein Blatt vor den Mund. "Bei manchen Kandidaten hab ich mir gedacht, dafür brauche ich Schmerzensgeld. Das ist nicht in Ordnung, das steht nicht in meinem Vertrag", sagt sie direkt und verrät auch, wen sie damit meint: "Eva und Walentina zum Beispiel."

Schon von Beginn an habe Dilara vermutet, dass es mit diesen beiden Girls auch mal ungemütlich werden könnte – das Duo habe ihre Erwartungen aber im negativen Sinne übertroffen. "Walentina finde ich ja schon nicht sympathisch. Aber dann noch Eva... Aber ich sage euch ganz ehrlich: Neben den beiden bin ich sympathisch", scherzt sie selbstreflektiert – ihr scheint nämlich bewusst zu sein, dass sie auch mal austeilen kann. Jedoch habe sie inzwischen das Gefühl, dass Realitystars vermehrt Streits und Drama herausfordern, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen – wovon Dilara nichts halte.

Eigentlich wäre es Jimi Blue gewesen, der sich an Yeliz' Seite mit den Dramen des Forsthauses hätte herumschlagen müssen. Anstatt auf die österreichische Berghütte ging es für den Sohn von Natascha (61) und Uwe Ochsenknecht (69) aber in die Justizvollzugsanstalt. Als er von Dubai aus in Hamburg landete, um sich auf den Weg zu den Dreharbeiten zu machen, klickten bei dem 33-Jährigen die Handschellen, weswegen er das Projekt spontan absagen musste.

Instagram / dilara.kruse Influencerin Dilara Kruse, August 2024

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse, Realitystar

Joyn / Julia Feldhagen Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc bei "Forsthaus Rampensau Germany"