Bruce Willis wies Whoopi Goldberg den Weg in Hollywood

Whoopi Goldberg (69) hat in der Talkshow "The View" nun bewegende Worte für Bruce Willis (70) gefunden. Sie erinnerte sich daran, wie er sie bereits in ihrer frühen Hollywood-Karriere unterstützt hat. Während eines Gesprächs mit seiner Ehefrau Emma Heming Willis (47), die ihr neues Buch "The Unexpected Journey" vorstellte, zeigte Whoopi ein gemeinsames Foto und sagte: "Dein Mann war einer der wirklich großartigen Menschen, einer der ersten, die ich kennengelernt habe, als ich berühmt wurde, und er hat mich sehr gut geleitet. Ich bin froh, dass er dich hat." Emma sprach laut People Magazin zudem über ihre Erfahrungen als Pflegende und die Liebe, die sie und Bruce seit über 16 Jahren verbindet.

Whoopi und Bruce standen in den späten 80er- und frühen 90er-Jahren gemeinsam vor der Kamera. Sie spielte 1986 eine Gastrolle in seiner Erfolgsserie "Das Model und der Schnüffler" und 1992 erneut mit ihm im Film "The Player". In ihren Memoiren von 2024, "Bits and Pieces: My Mother, My Brother and Me", enthüllte Whoopi eine weitere Verbindung: Eine Filmrolle, die ursprünglich für Bruce vorgesehen war, führte dazu, dass sie die Hauptrolle in "Burglar – Die diebische Elster" übernahm. Dank ihm konnte sie damals viele Türen in Hollywood für sich öffnen.

Bruce, der seit seiner Aphasie- und späteren Demenzdiagnose zurückgezogen lebt, hat in Emma eine starke Partnerin, die ihn auf seinem Weg begleitet. Die Autorin erklärte dem People Magazine, wie erfüllend es sei, den Moment mit Bruce zu genießen: "Bruce ist sehr präsent in seinem Körper, und das hat etwas sehr Liebenswertes und Wunderbares." Obwohl seine Sprachfähigkeiten durch die Krankheit stark eingeschränkt sind, betonte sie, dass Liebe oft keine Worte braucht: "Ich kann einfach mit Bruce zusammensitzen, wir schauen uns an, lachen und grinsen, und das bedeutet mir mehr als alles andere."

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Bruce Willis und Whoopi Goldberg

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming und Bruce Willis, April 2022

Instagram / demimoore Bruce Willis und seine Frau Emma Heming im März 2025