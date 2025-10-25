Mini-Me: Kourtneys Sohn Rocky trägt Travis Barkers Sneaker

Kourtney Kardashian Barker (46) hat in ihrer Instagram-Story jetzt ein neues Familienfoto geteilt, das Fans sofort begeisterte: Sie selbst, Ehemann Travis Barker (49) und ihr Sohn Rocky Thirteen posieren im Partnerlook – alle drei tragen die gleichen schwarz-weißen Vans. Der kleine Rocky steht zwischen seinen Eltern und präsentiert seine Babysneaker. Das Besondere: Die Sneaker stammen aus der Feder von Travis, und Rocky trägt eine Mini-Version. Kourtney kommentierte: "Mein Mann hat die coolsten Schuhe gemacht und sie sind jetzt endlich draußen!"

Schon in den vergangenen Wochen gab Kourtney private Einblicke in den Herbst. Anfang Oktober postete sie auf Instagram Bilder von einem Halloween-Ausflug, bei dem sie als Braut von Frankenstein unterwegs war und die Kinder beim Süßes-oder-Saures begleiten. Auch Rocky war zu sehen, sein Gesicht verdeckte sie jedoch mit einem Kürbis-Emoji. Travis teilte zuletzt laut People Magazine während der "Missionary Impossible"-Tour seiner Band Blink-182 ebenfalls private Momente mit Rocky und Kourtney, darunter ein Spaziergang von Vater und Sohn.

Abseits der Sneaker-Premiere zeigt die Patchwork-Familie immer wieder ihre enge Verbindung. Kourtney ist neben Rocky Mutter von Penelope, Reign und Mason, die sie mit Ex Scott Disick (42) großzieht, während Travis Vater von drei Kindern ist. Beide gewähren regelmäßig kleine Einblicke in ihr Familienleben. Zuletzt erlaubte sich Kourtney einen Halloween-Scherz: Nach einem gemeinsamen Kinobesuch erwartete Travis eine unheimliche Überraschung vor ihrem Zuhause in Kalifornien. Trotz voller Terminkalender und Tourplänen zeigen sich die beiden stets als eingespieltes Team.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Oktober 2024

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker mit Sohn Rocky

Instagram / DK208SPzeFc Realitystar Kourtney Kardashian, Musiker Travis Barker und ihre Kinder

