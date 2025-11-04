Mini-Me: Travis Barker und Rocky zeigen Tattoo-Partnerlook

Travis Barker (49) ließ die Herzen seiner Fans nun höher schlagen. Der Blink-182-Schlagzeuger teilte auf Instagram ein Foto mit seinem zweijährigen Sohn Rocky Barker, auf dem sie ihre "Partner-Tattoos" präsentieren. Natürlich handelt es sich bei Rockys Tattoos nur um temporäre Motive. Der jüngste Sohn des Musikers und seiner Frau Kourtney Kardashian (46) trug am Knie einen täuschend echten Totenkopf, genau an derselben Stelle wie Travis' markanter Schädel. Am Arm zeigte der Nachwuchs ein weiteres temporäres Tattoo mit E-Gitarre und kleinen Sternen. Travis schrieb stolz dazu: "Wie der Vater, so der Sohn."

Die Tattoo-Momentaufnahme folgt nur kurz nach Rockys zweitem Geburtstag, den Travis und Kourtney Kardashian mit liebevollen Posts feierten. Am Wochenende teilte der Musiker eine herzliche Nachricht: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Rocky Thirteen. Du bist so eine besondere Seele und machst jeden Tag strahlender. Ich liebe dich", schrieb er laut People Magazine. Auch Kourtney gibt immer wieder süße Einblicke. Erst vor Kurzem teilte sie auf Instagram ein Familienfoto der drei in passend schwarz-weißen Sneakern und schrieb dazu: "Mein Mann hat die coolsten Schuhe gemacht und sie sind jetzt endlich draußen."

Travis und Kourtney sind seit 2022 verheiratet und wurden im November 2023 Eltern von Rocky. Seitdem gewähren der Rockstar und die Reality-Ikone ihren Followern regelmäßig liebevolle Einblicke in ihre Patchwork-Familie. Kourtney brachte ihre drei Kinder aus der Beziehung mit Scott Disick (42) mit und genießt heute vor allem ihren neuen Familienalltag. Travis hingegen ist Vater von Landon (22), Alabama (19) und seiner Stieftochter Atiana. Gemeinsam scheinen Travis und Kourtney glücklicher denn je und Fans dürfen sich auf viele weitere süße Einblicke mit Rocky freuen.

Getty Images Travis Barker, Musiker

Instagram / travisbarker Travis Barker und sein Sohn Rocky im Tattoo-Partnerlook

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und sein Sohn Rocky