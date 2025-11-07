Kourtney Kardashian teilt süßes Geburtsfoto von Baby Rocky

Kourtney Kardashian (46) hat auf Instagram ein besonders privates Foto geteilt, das sie und ihren jüngsten Sohn Rocky Thirteen nach seiner Geburt zeigt. Anlass für den emotionalen Post war Rockys zweiter Geburtstag. Auf dem Bild kuschelt die Reality-TV-Darstellerin im Krankenhausbett mit dem Neugeborenen, ihre Haare kunstvoll zu Space Buns gebunden. Begleitet wurde das Bild von einem Zitat aus dem Buch "On The Night You Were Born" von Nancy Tillman, das sie in der Bildbeschreibung teilte: "In der Nacht, in der du geboren wurdest, lächelte der Mond so staunend, dass die Sterne hineinschauten, um dich zu sehen."

Rocky ist das erste gemeinsame Kind von Kourtney und Travis Barker (49), dem Schlagzeuger der Band Blink-182. Aus ihrer früheren Beziehung mit Scott Disick (42) hat Kourtney zudem drei Kinder: Reign, Mason und Penelope. Travis bringt ebenfalls drei Kinder aus einer vorangegangenen Ehe mit – Landon, Alabama und Atiana. Auf Instagram gewähren die beiden immer wieder Einblicke in ihr Familienleben, so auch in Rockys Leidenschaft für Musik. Bereits mit 15 Monaten zeigte der kleine Rockstar Interesse am Schlagzeug und posierte mit Mini-Drumsticks und blauen Kopfhörern vor einem Schlagzeug.

Privat setzen Kourtney und Travis auf viel Liebe und Zusammenhalt in ihrer ungewöhnlichen Familie. Immer wieder teilen sie Fotos und Anekdoten, die zeigen, wie harmonisch ihr Alltag abläuft, wie People berichtet. Rockys modischer Auftritt mit passenden Sneakern wie Papa Travis sorgte bereits für Begeisterung bei den Fans. Die Familie scheint in ihrem kreativen und musikalischen Leben aufzugehen und dabei vor allem eines zu betonen: Die Sicherheit und das Wohl der Kinder stehen bei ihnen an erster Stelle.

Getty Images Kourtney Kardashian, TV-Star

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Baby Rocky kurz nach der Geburt

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, März 2022

