Brustentzündung durch Korsett: Kourtneys Warnung an Mütter

Kourtney Kardashian (46) musste nach einem glanzvollen Auftritt für ihre Marke Lemme unschöne Konsequenzen tragen. Auf Instagram teilte die 46-Jährige ein Bild von sich bei einer Präsentation ihrer Produkte im Target-Markt. Sie trug einen auffälligen roten Glitzerrock, kombiniert mit einem Santa-Korsett, roten High Heels und einer passenden Mütze. Doch die glamouröse Aktion hatte ihren Preis: "Ich habe ein Korsett und 15-Zentimeter-Absätze getragen… und es endete mit einer Brustentzündung", erläuterte sie und fügte hinzu: "Bitte nicht nachmachen, wenn ihr stillt!"

Kourtney, Mutter von vier Kindern, zieht vor allem mit ihrem 23 Monate alten Sohn Rocky die Aufmerksamkeit auf sich, den sie zusammen mit ihrem Ehemann Travis Barker (49) hat. Obwohl Rocky auf Social Media meist nur von hinten zu sehen ist, hält die Reality-TV-Ikone ihre Fans regelmäßig mit Einblicken in ihr Familienleben auf dem Laufenden. Erst kürzlich teilte sie süße Bilder von Rockys "Tour-Abenteuern" mit seinem Papa, dem Blink-182-Schlagzeuger. Auf einem der Fotos imitierte Rocky mit einer Mini-Gitarre stolz die Haltung seines berühmten Vaters.

Neben ihrer Rolle als erfolgreiche Unternehmerin und engagierte Mutter hat Kourtney in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr ihr Körper und dessen Gesundheit nach mehreren Schwangerschaften sind. Trotz Kritik und Gerüchten, etwa über eine erneute Schwangerschaft, zeigt sie sich stets selbstbewusst und humorvoll. Zuletzt schrieb Kourtney zu einem ähnlichen Gerücht: "Pfannkuchen essen und Klippen springen" – und wischte damit alle Spekulationen beiseite. Auch mit ihrem Post zur Brustentzündung bleibt sie sich treu: authentisch und mitten aus dem Leben.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit

Imago Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit, mit ihrem Sohn Rocky