Mit 34: Jeremy Allen White erhält sein Highschool-Diplom

Jeremy Allen White (34) hat sein Highschool-Diplom bekommen – mit 34 Jahren! Der Schauspieler, bekannt aus der Serie "The Bear", enthüllte kürzlich bei "Live with Kelly and Mark", dass ihm sein Abschluss an einer auf Schauspiel ausgerichteten Highschool damals wegen unzureichender Credits verwehrt geblieben war. Nach Jahren des Wartens überraschte ihn sein ehemaliger Lehrer Greg Parente am 28. September bei der Premiere seines neuen Films "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" im Rahmen des New York Film Festivals. Während der emotionalen Begegnung überreichte Greg ihm das lange ausstehende Diplom als Geschenk. "So habe ich mit 34 endlich meinen Highschool-Abschluss", erzählte Jeremy im Interview.

Jeremy besuchte die Professional Performing Arts School im Herzen von Manhattan, wo er schon früh seinem späteren Beruf als Schauspieler entgegenstrebte. Doch seine Schulzeit war von häufigem Schwänzen geprägt. "Ich hatte Probleme, mich zu konzentrieren, und bin oft einfach gegangen, ohne zurückzukehren", gab er zu. Statt Unterricht zog es ihn nachmittags in den Central Park oder nach Hause nach Brooklyn. Trotzdem blieb Jeremy seinem Lehrer Greg über die Jahre freundschaftlich verbunden, nicht zuletzt, weil der Pädagoge ebenfalls ein großer Bruce Springsteen-Fan ist und Jeremy ihn aufgrund seines neuen Films eingeladen hatte.

Abseits vom Nachholen seines Diploms läuft es für Jeremy beruflich auf Hochtouren. In "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" spielt er keine geringere Rolle als die des Musikers Bruce Springsteen (76) – inklusive selbst gesungener Songs. Mit Hilfe eines Vocal-Coachs und monatelangem Gitarrenunterricht bereitete er sich akribisch auf die Rolle vor. Privat blickt Jeremy auf eine ebenfalls prägende Schulzeit zurück, da er an derselben Schule auch seine spätere Ehefrau Addison Timlin kennenlernte. Nach der Trennung 2023 kümmern sich die beiden weiterhin gemeinsam um ihre zwei Töchter, während Jeremy nicht nur beruflich, sondern auch mit einem lang ersehnten Abschluss neue Kapitel aufschlägt.

Imago Jeremy Allen White, 2025.

Imago Jeremy Allen White , 2025

Imago Jeremy Allen White, 22. Oktober 2025