So normal lebt Jeremy Allen White mit seinen Kindern

"Shameless"-Star Jeremy Allen White (34) hat sich während eines Interviews selten offen über sein Leben als Vater gezeigt. Der Star aus der Serie "The Bear" erzählte, dass sein Alltag abseits des Hollywood-Trubels erstaunlich bodenständig ist. "Ich mache Frühstück für meine Töchter, bringe sie zur Schule, hole sie wieder ab und koche Abendessen", verriet der Schauspieler der Londoner Times. Mit seinen sechs und vier Jahre alten Töchtern Ezer Billie und Dolores Wild, die aus seiner Ehe mit Addison Timlin stammen, verbringt er so viel Zeit wie möglich. Die Schauspielerin reichte 2023 nach drei gemeinsamen Ehejahren die Scheidung ein.

Nachdem Jeremy in den vergangenen Jahren durch anspruchsvolle Rollen, darunter als Spitzenkoch Carmy Berzatto in "The Bear" und kürzlich als Bruce Springsteen (76) im Biopic "Deliver Me from Nowhere", stark eingespannt war, entschied er sich letztes Jahr bewusst für eine Pause. Für die biografische Verfilmung um den Musiker Springsteen ließ er sich emotional und körperlich stark fordern, wie er selbst zugab: "Ich war isoliert und fast immer fernab meiner Kinder. Es hat mich krank gemacht." Zuletzt konzentrierte sich der 34-Jährige auf seine Familie, um das Gleichgewicht zwischen Karriere und Privatleben wiederzufinden.

Privat, so gibt Jeremy zu, geht er die Dinge gerne unkompliziert an. Besonders charmant: Sonntags ist der Blumenmarkt ein fester Bestandteil seiner Routine. Außerdem verriet der Schauspieler, dass er gerade einmal sieben Gerichte beherrscht – davon seien allerdings nur drei bei seinen Töchtern beliebt. Nach der Trennung von seiner kurzfristigen Partnerin Rosalía, einer bekannten spanischen Sängerin, äußerte sich der Schauspieler im Interview respektvoll über sie und erwähnte, wie sehr er sie und ihre Musik schätze. Am 24. Oktober feierte Jeremys neuester Film "Deliver Me from Nowhere" seine Premiere in den Vereinigten Staaten, in dem er an der Seite von Jeremy Strong (46) brilliert.

Anzeige Anzeige

Imago Jeremy Allen White, 22. Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Allen White und Addison Timlin im Juni 2022

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Jeremy Allen White und Bruce Springsteen, November 2024