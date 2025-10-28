Biopic: So war erstes Treffen von Bruce Springsteen & Jeremy

Jeremy Allen White (34) hat im Gespräch mit Interview Magazine verraten, wie sein erstes Treffen mit Bruce Springsteen (76) ablief – und das klingt nach purem Rock'n'Roll-Kino. Monate bevor die Kameras für das Biopic "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" anliefen, stand der Schauspieler im Sommer bei einem Soundcheck im Wembley-Stadion, wo "The Boss" später vor 90.000 Fans spielte. Jeremy war mit Freundinnen und Freunden vor Ort, darunter Ayo Edebiri (30) und Molly Gordon (29). Auf der Bühne trafen sich die beiden das erste Mal, gaben sich die Hand und plauderten rund 20 Minuten. Danach ging es backstage weiter, kurz bevor Bruce auf die Bühne musste – und dort passierte der Moment, der Jeremy nicht mehr loslässt.

Im Gespräch mit dem Interview Magazine schilderte Jeremy, wie Bruce ihn während des Konzerts mehrfach direkt anspielte. "Ich dachte mir: 'Wen sucht er? Vielleicht Patti?' Und dann fixiert er mich und spielt 30 Sekunden lang nur für mich." Für Jeremy war das mehr als ein Gruß aus dem Scheinwerferlicht: Er spricht von einer "Energieübertragung", einem Vorgeschmack darauf, wie es ist, vor einem Meer aus Stimmen zu stehen, das jede Zeile mitsingt. Bruce habe ihn an diesem Abend insgesamt dreimal im Publikum gefunden, "um mir zu zeigen, was es bedeutet, da oben zu sein und warum diese Jungs nicht damit aufhören können", sagte Jeremy.

Nicht nur musikalisch wagte sich Jeremy auf Neuland: Für die Rolle verwandelte sich der Star äußerlich komplett. Enge schwarze Jeans, Cowboystiefel und ein rotes Flanellhemd gehörten genauso dazu wie die ikonische Lederjacke. Mit seiner typischen wuscheligen Frisur kam Jeremy dem Look von Bruce aus den 1980er-Jahren erschreckend nahe. Bei den Dreharbeiten hatte der Musiker persönlich vorbeigeschaut und ließ sich gut gelaunt mit Crew und Schauspieler blicken. Auf Fotos war sogar eine innige Umarmung zwischen den beiden zu sehen – die gegenseitige Sympathie war kaum zu übersehen.

Getty Images Bruce Springsteen und Jeremy Allen White, 22. Oktober 2025.

Getty Images Bruce Springsteen und Jeremy Allen White bei der Premiere von "Springsteen: Deliver Me From Nowhere"

Getty Images Jeremy Allen White, 2025