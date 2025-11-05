Bruce Springsteen begeistert: Jeremy White als sein Ebenbild

Während eines Auftritts im SiriusXM E Street Radio sprach Bruce Springsteen (76) über die schauspielerische Leistung von Jeremy Allen White (34) in der Serie "The Bear" und im neuen Biopic "Deliver Me From Nowhere", das am 24. Oktober Premiere feierte. Der "Born to Run"-Sänger erklärte, dass er sich in Jeremys Charakter Carmy Berzatto aus "The Bear" zutiefst wiedererkenne. Diese Verbindung habe ihm geholfen, Vertrauen in Jeremys Fähigkeit zu entwickeln, seine eigene emotionale Komplexität während der Entstehungszeit seines Albums "Nebraska" glaubwürdig zu verkörpern. "Ich wusste, dass er der Richtige dafür sein würde", so Bruce.

Jeremy, der für seine Rolle in "The Bear" unter anderem zwei Emmy Awards erhielt, sprach zuvor in einem Interview mit GQ über Unsicherheiten, mit denen sowohl er als Schauspieler als auch seine Figur Carmy zu kämpfen hatten. Er beschrieb, wie sich diese Unsicherheit in seine Arbeit einbrachte: "Wir fanden uns beide an einem ähnlichen Punkt, wo wir zwar wussten, dass wir talentiert sind, aber dennoch an unseren Fähigkeiten zweifelten." Seine anschließende Darstellung im Biopic sei durch einen sehr introvertierten und stillen Prozess geprägt gewesen, sagte Bruce während des Radioauftritts und lobte Jeremys Hingabe sowie Vorbereitung auf die Rolle.

Bruce Springsteen, bekannt als "The Boss", und der "Shameless"-Star Jeremy hatten sich offenbar auch abseits des Drehs gut verstanden. Jeremy stellte dem Musiker während der Vorbereitungen auf seine Rolle in Bruces Biopic nur zwei Fragen, an deren Inhalt sich Bruce zwar nicht mehr erinnerte, die ihm jedoch den Eindruck vermittelten, dass Jeremy tief in die emotionale Welt seiner Figur eintauchen wollte. Trotz des großen Altersunterschieds und ihrer unterschiedlichen beruflichen Hintergründe teilten beide Künstler eine intensive Leidenschaft für ihre kreativen Projekte, was ihnen eine besondere Verbindung zu ermöglichen scheint.

Getty Images Bruce Springsteen und Jeremy Allen White bei der Premiere von "Springsteen: Deliver Me From Nowhere"

ActionPress / Backgrid Jeremy Allen White und Bruce Springsteen, November 2024

Getty Images Bruce Springsteen , US-amerikanischer Rock-Sänger