Darum fesselt die Serie "The Bear" Jeremy Allen White so

Jeremy Allen White (34), bekannt aus der Serie "Shameless", hat über seine Zeit in der Erfolgsserie gesprochen, in der er über elf Staffeln hinweg die Rolle des Lip Gallagher verkörperte. In einem Interview mit Variety gestand der Schauspieler, dass er nach den ersten vier Staffeln die Verbindung zu seiner Figur zu verlieren begann. Dies sei jedoch nicht der Serie selbst zuzuschreiben, sondern eine Herausforderung jeder langjährigen Produktion. "Es gab einige Jahre, in denen ich das Gefühl hatte, ich hätte es durchschaut, was dazu führen kann, dass man ein bisschen faul wird. Das möchte ich nie wieder zulassen", sagte Jeremy.

In Bezug auf seine aktuelle Serie "The Bear", die bald in ihre fünfte Staffel geht, betonte Jeremy, dass die Arbeit dort für ihn eine andere Bedeutung habe. Das liege auch an seinem Verhältnis zum Serienmacher Christopher Storer, den er als Freund und Kollegen sehe, im Gegensatz zur Zusammenarbeit mit John Wells bei "Shameless". Er fühle sich Carmy, seiner Figur in "The Bear", und der gesamten Produktion stärker verbunden. Jeremy erklärte zudem, dass er bei dieser Serie eine andere Verantwortung spüre als bei "Shameless", wo Schauspielgrößen wie William H. Macy (75) und Emmy Rossum (39) deutlich mehr Gewicht auf der Serie getragen hätten.

Jeremy, der mit der jüngsten Staffel von "The Bear" Anfang Januar wieder vor der Kamera stehen wird, ist mit der Showtime-Serie "Shameless" groß geworden. Als 18-Jähriger begann er, Lip Gallagher zu spielen, und prägte damit entscheidend seine Schauspielkarriere. Heute fühlt er sich mit seiner Arbeit bei "The Bear" auf eine reifere Weise verbunden. Die Serie hat ihm nicht nur eine neue berufliche Perspektive eröffnet, sondern bringt ihn auch als Künstler und Mensch näher an die Menschen hinter der Kamera, wie er selbst verriet.

Imago Jeremy Allen White, 22. Oktober 2025

Getty Images John Wells, William H. Macy und Jeremy Allen White

Getty Images Jeremy Allen White, 2025