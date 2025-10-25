Noah Schnapp hatte Angst vor Fragen zu seiner Sexualität

Noah Schnapp (21) hat in einem Interview offenbart, wie anspruchsvoll die Promo zu Stranger Things in seiner Jugend war. Gemeinsam mit seinen Co-Stars sprach der Schauspieler mit Time über die Erfahrungen als Kinderstar und die vielen Herausforderungen, die diese Zeit mit sich brachte. Besonders schwierig empfand er es, sich den Fragen von Journalisten zur Sexualität seines Charakters Will Byers und seiner eigenen zu stellen. "Als ich jünger war, hatte ich natürlich große Angst, darüber zu sprechen", erinnerte sich Noah. Im Alter von nur 12 oder 13 Jahren sei er mit Fragen wie "Ist er schwul? Bist du schwul?" konfrontiert worden und fühlte sich oft überfordert.

Erst die vierte Staffel der Netflix-Erfolgsserie brachte Klarheit: Die Figur Will outete sich offiziell als schwul, was bei den Fans für Begeisterung sorgte und auch Noah selbst neue Perspektiven eröffnete. Im Januar 2023 nutzte der junge Darsteller schließlich die Gelegenheit und machte seine eigene Sexualität öffentlich. "Ich schätze, ich bin Will ähnlicher, als ich dachte", schrieb er damals in den sozialen Medien. In einem Interview mit Variety im August 2023 erklärte er, wie sehr ihn die Entwicklung seines Charakters beeinflusst habe: "Ich glaube, wenn ich diese Rolle nie gespielt hätte, wäre ich wahrscheinlich immer noch nicht geoutet." Die überwiegend positive Resonanz auf Wills Coming-out in den sozialen Medien bestärkte ihn, offen über sich selbst zu sprechen.

Noah, der durch "Stranger Things" weltweite Berühmtheit erlangte, hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende persönliche Entwicklung durchgemacht. Heute sieht er seiner Arbeit an der fünften und letzten Staffel des Serienhits besonders optimistisch entgegen. Mit neuen Facetten seines Charakters vor Augen und gestärktem Selbstbewusstsein freut er sich auf das, was kommt. "Ich bin ehrlich gesagt einfach nur aufgeregt", verriet er im Gespräch. Die letzte Staffel startet am 26. November auf Netflix, gefolgt von weiteren Episoden am 25. Dezember und dem Finale am 31. Dezember.

Getty Images Noah Schnapp, Schauspieler

Netflix Noah Schnapp in "Stranger Things"

Getty Images Noah Schnapp im Mai 2025