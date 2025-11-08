Millies Baby: Dieser "Stranger Things"-Star ist Patenonkel

Millie Bobby Brown (21) hat bei der Premiere der fünften Staffel von Stranger Things eine ganz besondere Neuigkeit geteilt. Die Schauspielerin, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi (23) im Sommer eine Tochter adoptiert hat, verriet im Gespräch mit Entertainment Tonight, dass ihr enger Freund und Kollege Noah Schnapp (21) die ehrenvolle Rolle des Paten übernommen hat. Millie strahlte: "Noah ist der Patenonkel." Auch über ihre anderen Co-Stars verlor die frischgebackene Mutter nur positive Worte. Besonders Sadie Sink (23) sei, so fügte sie hinzu, "sehr mütterlich".

Der Zusammenhalt des "Stranger Things"-Casts, zu dem unter anderem auch Finn Wolfhard (22), Sadie Sink und Caleb McLaughlin (24) gehören, scheint ungebrochen. Millie erklärte, dass alle Teammitglieder sehr liebevoll mit ihrem Baby umgehen würden und dabei regelrecht weich würden. Die Vorstellung von ihren Kollegen, die in Babysprache verfallen, amüsierte die Schauspielerin sichtlich. Noah, der neben Millie ebenfalls mit Entertainment Tonight sprach, äußerte stolz: "Es ist eine große Freude. Es ist verrückt, zu sehen, wie sie wächst und von einem jungen, verspielten Mädchen zu einer verheirateten Frau und Mutter wird."

Millie, die mittlerweile an ihrem eigenen Kapitel als Mutter schreibt, erklärte kürzlich gegenüber der Zeitschrift Vogue, dass es ihr wichtig sei, ihr Kind aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Weder der Name noch weitere Details zu ihrer Tochter sind bislang bekannt, da Millie fest entschlossen ist, deren Privatsphäre zu schützen. Millie und Noah verbindet eine tiefe Freundschaft, die bereits seit vielen Jahren besteht. Der Schauspieler zeigte sich immer unterstützend an ihrer Seite und scheint auch diese Verantwortung als Patenonkel voller Freude und Stolz anzunehmen.

Getty Images Millie Bobby Brown, Februar 2025

Getty Images Noah Schnapp im Mai 2025

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, 2025