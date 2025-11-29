Diese "Stranger Things"-Theorien finden Caleb & Noah absurd

Stranger Things ist endlich in die letzte Runde gestartet: Vor wenigen Tagen erschien der erste Teil der mit Spannung erwarteten finalen Staffel. Fans hatten zuvor wilde Theorien aufgestellt, von möglichen Todesfällen bis hin zu spektakulären Comebacks. Im Interview mit Watson reagieren Noah Schnapp (21) und Caleb McLaughlin (24) nun auf die Spekulationen und verraten, welche Theorie sie am verrücktesten finden. "Dass Eddie ein Zombie ist und zurückkommt. Das ist verrückt. Es gibt in unserer Show keine Zombies", erklärt Caleb, der in der Netflix-Show Lucas Sinclair spielt. Auch Noah, der Will Byers verkörpert, zeigt sich amüsiert: "Selbst bei Barb fragt man sich immer noch, ob sie zurückkommt. Babe, es sind fünf Staffeln vergangen, sie kommt nicht zurück."

Die "Stranger Things"-Stars lassen zudem durchblicken, wie nahe ihnen der Abschied wirklich geht. "Es ist so traurig, aber aufregend. Diese Zeit wird uns immer in Erinnerung bleiben", betont Noah, während Caleb hinzufügt: "Die Show wird für immer Teil unseres Lebens sein. Sich davon zu verabschieden, ist ein bittersüßer Moment. Gleichzeitig können wir auf die Zeit zurückblicken und sagen, dass sie toll war und wie dankbar wir sind, diese Erfahrung gemacht zu haben." Die großen Gefühle kamen schleichend: "Beim Table-Read habe ich nicht geweint. Es war ein Slowburn", offenbart Caleb. Doch am letzten Drehtag sei es dann über sie gekommen: "Wir haben zusammen geweint."

Schon zum Start der neuen Folgen war der Hype um die Serie wieder deutlich spürbar – und brachte Netflix prompt ans Limit. Zahlreiche Zuschauer berichteten am Premierentag von technischen Problemen, weil der Ansturm so groß war. Wer um Punkt 17 Uhr losstreamen wollte, erhielt stattdessen die wenig hilfreiche Fehlermeldung "Etwas ist schiefgelaufen". Viele Fans teilten ihre Frustration direkt auf X. Ein Nutzer schrieb: "Netflix ist eingefroren, verdammt! Alle loggen sich ein, um 'Stranger Things' zu schauen." Kurz darauf posteten andere erleichtert, dass der Dienst nach wenigen Minuten wieder funktionierte.

Getty Images Caleb McLaughlin und Noah Schnapp, November 2025

IMAGO / Picturelux Joseph Quinn als Eddie Munson in "Stranger Things"

Getty Images Der Cast von "Stranger Things": Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp und Millie Bobby Brown