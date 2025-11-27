Noah Schnapp las "Stranger Things"-Drehbuch unter der Dusche

Noah Schnapp (21) hat das Drehbuch zur finalen Staffel von "Stranger Things" auf eine außergewöhnliche Weise zum ersten Mal gelesen: unter der Dusche. Wie der 21-jährige Schauspieler bei der Weltpremiere in Hollywood verriet, löste das Lesen bei ihm völlige Begeisterung aus. "Ich bin komplett ausgeflippt", erzählte er dem Magazin People. Schon vorab hatten ihm Freunde geschrieben, wie besonders diese Staffel werden würde, doch erst beim Lesen habe er den vollen Umfang erfasst.

Die Geschichte rund um die Freunde aus Hawkins nimmt dieses Mal mit einem Zeitsprung in den Herbst 1987 eine neue Wendung, wie die Duffer Brothers (41) bereits bestätigten. Während Noah in der beliebten Serie seit Beginn 2016 den Part von Will Byers verkörpert, gehören auch Millie Bobby Brown (21), Finn Wolfhard (22) und Gaten Matarazzo (23) zum festen Cast. Noah betonte besonders den Kern der Serie: "Es geht um Freundschaft, Zusammenhalt und darüber, stolz darauf zu sein, anders zu sein." Ebenso hob er die enge Bindung zwischen den Schauspielern hervor und bezeichnete diese als eine Art Familie.

Rückblickend erinnert sich der Schauspieler an den Start seiner Reise bei "Stranger Things" mit gerade einmal 11 Jahren. Jetzt, zehn Jahre später, steht der junge Star vor dem emotionalen Abschied. Doch nicht nur im echten Leben stehen ihm Veränderungen bevor: In der Serie selbst gab es immer wieder Momente, die die Schicksale der Hauptfiguren in Frage stellten und zu hitzigen Diskussionen anregten. Schon in den vergangenen Wochen sorgten vermeintliche Hinweise auf mögliche Wendungen in der finalen Staffel unter Fans für Gespräche – sie spekulierten darüber, was diese wohl für Wills Zukunft und den Rest der Truppe bedeuten könnten. Das Serienfinale verspricht, all diese Fragen endgültig zu beantworten.

Getty Images Noah Schnapp bei der UK-Sondervorführung von "Stranger Things 5" in London

Getty Images Noah Schnapp und Millie Bobby Brown bei der Premiere von "Stranger Things 5" in London

Getty Images Noah Schnapp im Mai 2025