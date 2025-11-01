Rockstar Jon Bon Jovi verrät: Eine OP rettete seine Karriere

Jon Bon Jovi (63) hat offenbart, dass er kurz davor war, seine Musikkarriere endgültig zu beenden. In einem emotionalen Gespräch im Podcast "How to Fail with Elizabeth Day" berichtete der Musiker, dass er nach einer 15 Konzerte umfassenden Tour mit einer massiven Stimmbandverletzung zu kämpfen hatte. Nach dem letzten Auftritt gestand er seiner Frau, dass etwas nicht stimmte. "Ich glaube nicht, dass ich das noch kann", sagte der Sänger zu diesem Zeitpunkt, bevor er sich schließlich entschieden hatte, sich einer Operation zu unterziehen. "Ich suchte einen Chirurgen auf, der mir erklärte, dass eines meiner Stimmbänder buchstäblich verkümmert war." Ein chirurgisches Implantat brachte schließlich die Wende.

Der Weg zur Genesung war lang. Dreieinhalb Jahre dauerte es, bis Jon seine Stimme wieder voll einsetzen konnte. Der Sänger gibt zu, dass er nicht mit Sicherheit sagen kann, ob er sich der Herausforderung gestellt hätte, wenn er den langen Prozess vorher geahnt hätte. "Hätte ich gewusst, dass die Genesung dreieinhalb Jahre dauern würde, hätte ich mich wohl gut und gerne verabschiedet." Doch der Fortschritt bei der Rehabilitation stärkte kontinuierlich seinen Glauben. Heute fühlt sich Jon nach eigener Aussage wieder bereit für die Bühne und kündigt seine "Forever Tour" an. Auftakt ist am 7. Juli 2026 im Madison Square Garden in New York, das Finale steigt am 4. September 2026 im Wembley-Stadion in London.

Neben dieser beeindruckenden Comeback-Geschichte hat Jon Bon Jovi kürzlich das Album "Forever (Legendary Edition)" veröffentlicht, an dem Stars wie Bruce Springsteen (76) und Avril Lavigne (41) mitwirkten. Außerdem bereitet er sich auf seine große "Forever Tour" vor, die am 7. Juli 2026 im Madison Square Garden startet und am 4. September 2026 im Wembley Stadium endet. Für den Musiker steht bei den Shows vor allem die Freude am Auftritt im Vordergrund: "Ich mache das nicht für den Applaus, das Geld oder den Ruhm. (...) Aber ich möchte diese Freude und die Resonanz spüren." Trotz der langen Pause versichert er, dass die bevorstehenden Konzerte nicht als Abschied zu verstehen seien. Bis es soweit ist und die großen Stadien wieder bespielt werden, genießt die Rock-Legende das Familienglück als frischer Opa.

Getty Images Jon Bon Jovi, 2025

Getty Images Die Band Bon Jovi, 2024

Getty Images Jon Bon Jovi bei der "Thank You and Goodnight: The Bon Jovi Story"-Premiere