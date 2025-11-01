Falten akzeptiert: Jon Bon Jovi hält nichts von Beauty-OPs

Jon Bon Jovi (63) hat im Podcast "How to Fail" offen über das Thema Älterwerden gesprochen. Der Musiker betonte, er habe sich mit seinem Alter abgefunden, auch wenn er weiterhin den jüngeren Mann im Spiegel vermisse. "Also, es ist für mich in Ordnung. Ich werde niemals etwas machen lassen und meine Haare sind grau, aber immerhin habe ich noch alle meine Haare", stellte der "Livin' on a Prayer"-Sänger klar und erklärte, dass er auf Operationen, Botox oder Haarfärbemittel verzichte. Seit über einem Jahrzehnt habe er graue Haare akzeptiert und sich bewusst gegen das Färben entschieden.

Alte Fotos betrachtet er dennoch mit gemischten Gefühlen: "Ich schaue mir Bilder an, auf denen ich 30, 40 oder 50 Jahre alt bin, und denke: 'Ja, ich würde lieber so aussehen' – aber das tue ich nicht." Trotz dieser Ehrlichkeit sieht Jon auch die Vorteile des Älterwerdens. Im Gespräch hob der Sänger hervor, dass Weisheit und Gesundheit für ihn oberste Priorität hätten. "Die nächsten ein, zwei Jahre können großartig sein, wenn ich körperlich fit bin – wegen der Weisheit", erklärte er. Die Lebenslektionen, die er auf seinem Weg gelernt habe, geben ihm heute die Gelassenheit, sich auf die wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren: Familie, Beziehungen und das eigene Vermächtnis.

Privat hat Jon Bon Jovi in den vergangenen Jahren viel Grund zur Freude gefunden. Mit seiner Frau Dorothea, mit der er seit 1989 verheiratet ist, teilt er vier gemeinsame Kinder. Erst kürzlich wurde das Paar sogar Großeltern, als sein Sohn Jake zusammen mit Millie Bobby Brown (21) eine Tochter adoptierte. Jon beschrieb die erste Begegnung mit seiner Enkelin als zutiefst bewegenden Moment. Mit all diesen positiven Veränderungen in seinem Leben unterstreicht der Rockstar, dass er das Älterwerden zwar akzeptiert, seine größten Schätze aber jenseits des äußeren Erscheinungsbildes liegen.

Getty Images Jon Bon Jovi, 2025

Getty Images Jon Bon Jovi am 9. Oktober 2025

Getty Images Jon Bon Jovi bei den Latin Grammy Awards im Kaseya Center in Miami