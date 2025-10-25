"Richtiges Down": Laura Peuker pausiert TV-Karriere erstmal

Reality-TV-Star Laura Peuker (25) hat sich dazu entschieden, ihre Karriere vorübergehend zu pausieren. Sie erklärte in einem Interview mit Promiflash, dass es ihr mental und körperlich zuletzt sehr schlecht ging. "Ich hatte ja so ein richtiges Down", verriet sie ehrlich. Zwar gehe es ihr mittlerweile besser, aber vollständig erholt sei sie noch nicht. Daher wolle sie erst dann wieder ins Fernsehen zurückkehren, wenn sie sich zu hundert Prozent wohlfühle. Laura betonte jedoch, dass sie TV-Engagements in der Zukunft nicht ausschließe, solange es die richtigen Formate seien.

Auf die Frage, ob sie professionelle Hilfe in Anspruch genommen habe, erklärte die Reality-Darstellerin, dass sie bisher noch keine Therapie begonnen habe. "Ich habe mich lange davor gedrückt", gab sie zu. Sie überlege jedoch weiterhin, ob sie diesen Schritt in Zukunft gehen wolle. Momentan schöpfe sie vor allem Kraft aus der Unterstützung ihres persönlichen Umfelds, das ihr in der schwierigen Phase viel Halt gebe. Trotz allem habe Laura den Eindruck, ohne therapeutische Hilfe Fortschritte zu machen, ließ aber die Option offen, dies irgendwann doch auszuprobieren, sollte es nötig werden.

Bereits vor rund einem Monat hatte Laura ihre Fans in einem emotionalen Instagram-Video an ihren persönlichen Herausforderungen teilhaben lassen. Damals sprach die Reality-TV-Darstellerin offen über die schwere Belastung durch die wiederholten Seitensprünge von Jonny Jaspers (32), die sie eigenen Angaben zufolge an einen Tiefpunkt geführt hatten. "Mentale und körperliche Erschöpfung" habe sie immer wieder begleitet, ihre Motivation sei oft weg gewesen. Besonders die Auswirkungen auf ihre Gesundheit und das eigene Wohlbefinden habe Laura hart getroffen. Trotz dieser schwierigen Phase wandte sich die Influencerin mit einer klaren Botschaft an ihre Community. Sie wolle ihr Leben wieder in den Griff bekommen und lud ihre Follower offen dazu ein, sie auf diesem Weg zu begleiten.

Instagram / laura__pkr Laura Peuker, Reality-TV-Bekanntheit

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Laura Peuker

RTL Jonny Jaspers und Laura Peuker bei "Prominent getrennt"