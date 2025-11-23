Laura Peuker & Sarah planen TV-Abenteuer im Doppelpack

Laura Peuker (25) und Sarah Liebich sind momentan unzertrennlich. Die beiden Reality-TV-Stars präsentieren sich nicht nur auf ihren Social-Media-Kanälen als enge Freundinnen, sondern erscheinen auch bei öffentlichen Events Seite an Seite. Im Gespräch mit Promiflash hat Laura nun verraten, dass ihre Freundschaft auch auf dem TV-Bildschirm ihre Premiere feiern könnte. "#CoupleChallenge oder Forsthaus Rampensau Germany, das könnte ich mir mit Sarah richtig gut vorstellen", erzählt die Temptation Island-Bekanntheit.

Aus ihrer letzten Show – Prominent getrennt mit ihrem Ex Jonny Jaspers (32) – hat Laura zwei Dinge gelernt. "Ich habe gemerkt, dass Challenges an sich schon mein Ding sind. Also Shows, wo es auch um so ein bisschen was geht, wofür du selber verantwortlich bist", beschreibt sie im Gespräch mit Promiflash. Andererseits sei es wichtig, den richtigen Partner an seiner Seite zu haben, mit dem man an einem Strang ziehen kann. Mit ihrer guten Freundin Sarah könnte es also auch vor den Kameras harmonieren.

Aktuell können sich Laura und Sarah angucken, worauf sie sich einlassen würden: Die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" startete nämlich erst vor wenigen Tagen. Bei dem Freundinnen-Duo Walentina Doronina (25) und Evanthia Benetatou (33), das in diesem Jahr dabei ist, kracht es schon jetzt. In einer Instagram-Story teilt Walentina einen Ausschnitt aus der Show, in dem sie spricht und dabei von Eva immer wieder mitten im Satz unterbrochen wird. "Als Team sollte man sich schließlich unterstützen – und nicht gegeneinander arbeiten. Das ist der Unterschied zwischen einer echten Freundin und keiner Freundin – ich weiß, kennt sie halt nicht", schießt Walentina daraufhin gegen ihre Teamkollegin.

Imago Laura Peuker und Sarah Liebich im Mai 2025

RTL Jonny Jaspers und Laura Peuker bei "Prominent getrennt"

Joyn Eva Benetatou und Walentina Doronina, Kandidatinnen "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3