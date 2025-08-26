Laut Laura Peuker hat Ex Jonny sie mit 13 Frauen betrogen

Laura Peuker (25) sorgt aktuell für Schlagzeilen, nachdem sie in einem Podcast pikante Details über die Trennung von Jonny Jaspers (32) preisgegeben hat. In der Show "Truth or Trash" berichtete die Reality-TV-Darstellerin, dass ihr Ex-Partner sie angeblich mit 13 Frauen betrogen haben soll. Sie erklärte, sie habe inzwischen von weiteren Seitensprüngen erfahren, da sich mehrere Frauen nach der Ausstrahlung der gemeinsamen Teilnahme bei Prominent getrennt bei ihr gemeldet hätten. Einige hätten sogar handfeste Beweise wie Chatverläufe geliefert, wie Laura betonte: "Es haben mir zwar noch mehr Frauen geschrieben und es behauptet, aber von 13 habe ich Beweise."

Besonders brisant: Eine der Frauen, deren Nachrichten mit Jonny Laura damals auf dessen Handy entdeckte, meldete sich später selbst bei ihr. Im Podcast schildert Laura, wie die Unbekannte mit einem schlechten Gewissen auf sie zukam und ihr die Wahrheit über ihren Kontakt zu Jonny offenbarte: "Sie hat mir wirklich alles im Detail erzählt." Die Influencerin sei wütend gewesen, habe sich aber um eine klare Reaktion bemüht und die Unterhaltung mit der Dame würdevoll abgeschlossen: "Danke für deine Ehrlichkeit, aber ich möchte keinen weiteren Kontakt zu dir."

Bereits während der Dreharbeiten von "Prominent getrennt" hatten beide über die Schwierigkeiten in ihrer Beziehung gesprochen. Vor allem Lauras Vorwürfe über Jonnys Fremdgehen hatten damals für heftige Spannungen gesorgt. Jonny räumte zwischenzeitlich ein, sich tatsächlich beim Chatten mit anderen Frauen nicht korrekt verhalten zu haben und bestätigte: "Ja, ich habe sie betrogen." Nach der Trennung von Laura entschied sich der Realitystar, zur Therapie zu gehen.

Instagram / laura__pkr Laura Peuker und Jonny Jaspers, Februar 2024

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker, "Ex on the Beach"-Pärchen

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker im Juli 2023