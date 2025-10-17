Raffaela vs. Franzi: Ihr drückt Marvin Manson die Daumen

Am 18. Oktober kommt es beim Fame Fighting zum spannenden Aufeinandertreffen von Franziska Apollonia und Raffaela Caramela. Die beiden Reality-TV-Stars, die sich seit ihrer Teilnahme an Temptation Island feindlich gesinnt sind, werden im Ring aufeinandertreffen. Während die Meinungen zu dem Kampf geteilt sind, hat ihr ehemaliger Show-Kollege Marvin Manson eine klare Meinung zu diesem Duell geäußert. Im Gespräch mit Promiflash gab der Verführer zu, dass er von Franziska überzeugt sei: "Ich glaube tatsächlich, dass Franzi das Ding macht."

Für Marvin scheint vor allem eines entscheidend: Franziskas Ehrgeiz und Disziplin. Er betonte, dass sie sich auf den großen Abend besonders gut vorbereitet habe: "Sie hat ja auch gut abgenommen für den Kampf und das ist ja auch auf jeden Fall eine Challenge, das erstmal zu packen." Damit dürfte sich Franziska in diesem Wettbewerb einen klaren Vorteil verschaffen.

Das Aufeinandertreffen der beiden Realitystars verspricht nicht nur sportlich, sondern auch emotional zu werden. Alte Wunden aus "Temptation Island" sind offenbar noch längst nicht verheilt – und der Schlagabtausch bei der Pressekonferenz vor dem Boxkampf hat gezeigt, wie viel persönliche Spannung zwischen Raffaela und Franziska noch immer besteht. Klar ist: Dieses Duell wird mehr als nur ein Kampf im Ring.

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela im Juni 2025

Instagram / franziskaapollonia Franziska Apollonia, Realitystar