Rekord: So viel Kohle kassiert Justin Bieber bei Coachella

Justin Bieber (31) hat Musikgeschichte geschrieben: Mit einer Gage von umgerechnet über 8,4 Millionen Euro wird der Popstar 2026 als Headliner beim legendären Coachella-Festival auftreten. Damit übertrifft er frühere Rekordhalter wie Beyoncé (44) und Lady Gaga (39) deutlich. Das Besondere an diesem Deal: Justin verzichtete auf einen Agenten und verhandelte direkt mit dem Veranstalter Goldenvoice. "Es ist ein bahnbrechender Moment für einen Headliner", verriet ein Insider dem Magazin Rolling Stone.

Die Verhandlungen und die damit verbundene Summe verdeutlichen, wie sehr Justin inzwischen die Kontrolle über seine Karriere übernommen hat. Seit seiner Trennung von seinem langjährigen Manager Scooter Braun (44) im vergangenen Jahr hat er gezeigt, dass er auf eigenen Beinen stehen kann. Auch musikalisch ist er derzeit auf Erfolgskurs: Nach der Veröffentlichung seiner beiden zusammengehörigen Alben "Swag" und "Swag II" konnte er sowohl Fans als auch Kritiker erneut überzeugen. Sein Auftritt in Kalifornien wird seine erste große Show in den USA seit der abgesagten "Justice"-Tour 2022 sein. Damals musste er die Tour wegen gesundheitlicher Probleme abbrechen.

Neben Justin Bieber werden auch Karol G (34) und Sabrina Carpenter (26) als Headliner des Festivals auftreten. Während Karol G den Abschluss der Veranstaltung übernimmt, sorgt Sabrina für ein Highlight am Eröffnungstag. Das Event findet wie gewohnt an zwei April-Wochenenden in Indio, Kalifornien, statt. Für Justin ist der Auftritt ein emotionaler Meilenstein. Unterstützt wird er dabei von seiner Frau Hailey Bieber (28), die seine Musik regelmäßig feiert. Mit Tracks wie "I Do" und "I Think You’re Special" von seinem Album "Swag II" hat Justin seiner Frau in diesem Jahr musikalische Liebeserklärungen gemacht, die den Fans besonders ins Herz gingen.

Instagram / lilbieber Justin Bieber, Sänger

Getty Images Justin Bieber beim Coachella, April 2022

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, August 2025