Haben Karina Wagner und Steffen schon einen Namen fürs Baby?

Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno sind in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses: Sie bekommen einen kleinen Jungen. Auf Instagram gewährt Karina ihren Fans immer wieder kleine Einblicke in ihre Schwangerschaftsreise und die liebevollen Vorbereitungen auf das Baby. Dabei gibt sie in einer aktuellen Fragerunde auch ein persönliches Detail preis: Der Name ihres Sohnes steht mittlerweile fest. "Wir haben tatsächlich endlich einen gefunden, aber für uns entschieden, ihn nicht zu teilen", offenbart die einstige Make Love, Fake Love-Lady.

Es gibt auch einen ganz bestimmten Grund für ihre Zurückhaltung: Sie und Steffen machten bereits negative Erfahrungen, als sie den Namen in ihrem Freundes- und Familienkreis verrieten. "Wenn man im engeren Kreis schon über Namen gesprochen hat, kamen oft auch eher 'negative Reaktionen' und man hat direkt wieder alles hinterfragt", erzählt Karina. Um dem aus dem Weg zu gehen und am gewählten Namen festzuhalten, entschied sich das Paar, keine weiteren Diskussionen zu führen.

Vor drei Wochen hatte Karina bereits einige süße Schwangerschaftsdetails mit ihren Fans geteilt. In einer Instagram-Fragerunde plauderte sie ganz offen über ihre Schwangerschaftsgelüste. "Vorher war ich süchtig nach Kaffee und jetzt finde ich den Geruch alleine schon eklig!", verriet die Bachelor in Paradise-Bekanntheit. Stattdessen stand plötzlich etwas ganz anderes bei ihr hoch im Kurs: "Und Gelüste sind ganz klar: Obst! Ich habe vorher nie so viel Obst gegessen wie aktuell."

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogeno, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Schwangere Karina Wagner, Realitystar